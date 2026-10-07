El pívot español Aday Mara debuta con los Thunder con buenos números

Guardar

El pívot español Aday Mara tuvo este martes su debut con su equipo en la NBA, los Oklahoma City Thunder, en el primer partido de la pretemporada, saldado con derrota 110-116 ante los New Orleans Pelicans y con el aragonés dejando buenas sensaciones en los dos lados de la cancha.

Mara, elegido por los Thunder en el número 12 del pasado 'Draft', salió, aprovechando las ausencias de otros interiores como Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, en el quinteto titular y gozó de más de 18 minutos en la pista aportando en ataque 12 puntos, 10 de ellos en el segundo cuarto, sin fallar ninguno de sus cinco lanzamientos a canasta, aparte de tres asistencias.

PUBLICIDAD

Pero el internacional español demostró además que puede tener un gran impacto en la faceta defensiva de su equipo, que jugó también sin su estrella, el base Shai Gilgeous-Alexander. El de Zaragoza no sólo puso tres tapones sino que capturó ocho rebotes (nueve en total) bajo su tablero, lo que le hizo ser el mejor en este aspecto de unos Thunder y del partido junto al visitante Derik Queen.