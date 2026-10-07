Burnham recuerda a las víctimas del 7 de octubre y promete proteger a la comunidad judía

Guardar

Londres, 7 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, recordó este miércoles a las víctimas de los atentados contra Israel de hace tres años y prometió la protección de la comunidad judía en el Reino Unido ante el "inquietante" aumento de actitudes antisemitas.

En un comunicado divulgado hoy, el líder laborista aseguró que su Gobierno está comprometido a proteger a los ciudadanos de un "odio vil" y resaltó que los ataques de la organización terrorista Hamás contra Israel en 2023 han tenido un impacto en todo el mundo.

PUBLICIDAD

"En los años transcurridos desde entonces, hemos sido testigos de un aumento alarmante de comportamientos antisemitas en el Reino Unido", resaltó el jefe del Gobierno, al recordar el atentado de hace un año contra una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra), en el que dos fieles murieron tras ser apuñalados por el ciudadano británico de origen sirio Jihad Al-Shamie, que fue abatido por la policía.

"Quiero que la comunidad judía británica escuche esto directamente de mí: estamos con vosotros. No toleraremos el abuso ni la violencia contra vosotros, bajo ninguna forma; ni en nuestras calles, ni en internet, ni en nuestras escuelas o universidades", afirmó.

PUBLICIDAD

Para ello, Burnham señaló que el Gobierno está financiando medidas de protección para sinagogas, escuelas y centros comunitarios, y prometió combatir "con firmeza" el antisemitismo.

Asimismo, dejó claro que el Gobierno sigue trabajando en favor de una solución de dos Estados- Israel y Palestina-, para que ambas partes vivan en paz y seguridad.

"Un ataque contra la comunidad judía en el Reino Unido es un ataque contra todos nosotros. El antisemitismo no tiene lugar en este país y haremos todo lo posible por erradicarlo", puntualizó. EFE