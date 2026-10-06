VÍDEO: Rey defiende que la frontera de UE "es una" y las "amenazas lo son para todos" a una semana de la visita a Ceuta

06/10/2026 Los Reyes Felipe VI (2i) y Letizia (i) junto al presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb (2d), y su esposa Suzanne Innes-Stubb (d) durante su viaje de Estado a la República de Finlandia Helsinki y Rovaniemi, a 6 de octubre de 2026, en Helsinki (Finlandia). POLITICA Casa de S.M. el Rey

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El Rey Felipe VI ha vuelto a defender que Ceuta es frontera de la UE, como también lo es Finlandia, insistiendo en que por tanto las amenazas son para todos los Estados miembros "vengan de donde vengan" y por tanto debe haber un "esfuerzo compartido" de los Veintisiete para garantizar su seguridad.

Así lo ha hecho durante la cena de gala en su honor y el de la Reina Letizia ofrecida por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con motivo de su visita de Estado al país báltico y a una semana de que se produzca la esperada visita real a Ceuta y Melilla, en línea con lo que ya había defendido hace unos días durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a España.

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"Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE", ha resaltado el monarca, explicando que habla de "frontera" y no en plural de "fronteras" porque, ha dicho, "nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión, y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros".

En este sentido, ha insistido nuevamente en que la protección de la "frontera común compete a toda la Unión, en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto".

Y ha advertido de que del hecho que los europeos sepan hacerlo y tomen conciencia "de ese esfuerzo compartido, depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea".

En este punto, aunque sin mencionar en ningún momento a Rusia y a la amenaza que plantea particularmente en el flanco oriental de Europa, el Rey ha sostenido que los dos países deben actuar "con convicción y con una visión de 360 grados" en materia de seguridad y defensa.

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Así, ha recordado que las Fuerzas Armadas españoles están presentes en Letonia, Eslovaquia y Rumanía y hasta hace unos días también estuvieron en Estonia y están "contribuyendo a la defensa aérea del Báltico y del mar Negro, participando en la protección del flanco norte en Islandia y en ejercicios aliados en el Ártico".

El monarca se ha felicitado también de la adhesión de Finlandia en 2023 a la OTAN, "nuestro marco de referencia irremplazable, en el que vemos un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa" en un momento, ha incidido, "en que ambos objetivos, además de ser perfectamente compatibles, son más necesarios que nunca".

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NECESIDAD DE UNA EUROPA FUERTE

Como viene siendo recurrente en sus discursos, Felipe VI ha defendido nuevamente la importancia de la UE, a la que España pertenece desde hace 40 años y Finlandia desde hace tres décadas, ha recordado. "Necesitamos una Europa fuerte y decidida; resiliente y con capacidad de acción; consciente de su papel en el mundo, de sus alianzas y de la importancia de no quedarse atrás respecto de otras regiones", ha esgrimido.

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Una UE, ha añadido, que "asuma liderazgos, que crezca en productividad, en conectividad, en innovación, y no quede al albur de decisiones ajenas, en particular en el ámbito tecnológico".

Previamente, el monarca ha clausurado junto a Stubb un foro empresarial centrado en la Inteligencia Artificial, los semiconductores y la tecnología cuántica. También aquí ha defendido la importancia de que Europa no solo las adopte sino también sea capaz de desarrollarlas y de "convertir el conocimiento científico en capacidad industrial".

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"Esto es lo que significa en la práctica la soberanía tecnológica", ha sostenido, previniendo de que no puede lograrla "un país solo" sino que hace falta "unir talento, investigación, inversión y empresas que ya existen en nuestro continente".

En este sentido, ha defendido que España y Finlandia "tienen fortalezas complementarias", emplazando a aprovechar la oportunidad para "acercarlas, dar a nuestra relación bilateral una dimensión tecnológica más fuerte y hacer un mejor uso de lo que han desarrollado ambos países".

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Finlandia, ha dicho el Rey, "aporta excelencia científica y experiencia especializada, mientras que España contribuye con una fuerte base industrial, experiencia en escalar tecnologías y negocios, y un alcance internacional establecido". "Juntas, estas fortalezas crean oportunidades para la cooperación que pueden reforzar tanto nuestra relación bilateral como las capacidades tecnológicas e industriales europeas", ha añadido.

BILATERAL DE ALBARES

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que acompaña a los Reyes en este viaje, ha mantenido un encuentro bilateral con su homóloga finlandesa, Elina Valtonen. Albares ha sostenido que pese a la distancia geográfica los dos países se enfrentan "a retos comunes" que amenazan sus valores fundamentales y su seguridad, según ha indicado su Ministerio en un comunicado.

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"Finlandia y España han encontrado complementariedad en ámbitos clave, y esta visita pretende mostrar nuestro compromiso con la defensa y la seguridad del Ártico, así como reiterar nuestro apoyo a las iniciativas que Finlandia está llevando a cabo junto con la UE y los países nórdicos para hacer frente a dichos retos", ha añadido.

El ministro ha reiterado a su homóloga el compromiso inquebrantable con la OTAN, prueba del cual será la visita que realizará el miércoles Felipe VI a la base de Rovaniemi en la que tiene su sede el Elemento Multinacional de Personal de las Fuerzas Avanzadas Terrestres de la Alianza, en las que, tal y como ha recordado Exteriores, "España se ha comprometido a participar mostrando así su apoyo con la frontera este y con el Ártico".

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AGENDA PARALELA DE LA REINA

Los Reyes han arrancado la agenda institucional de su visita de Estado a Finlandia con el recibimiento con honores que les han brindado Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial, donde Felipe VI ha mantenido también un encuentro bilateral con el mandatario finlandés.

Por su parte, y como ocurre en otros viajes de Estado, Doña Letizia ha mantenido agenda paralela, visitando junto a la primera dama la Escuela Pública de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español. Actualmente, en Finlandia hay unos 40.000 estudiantes de español, que ocupa el tercer lugar entre las lenguas extranjeras más estudiadas. La visita ha incluido un encuentro con alumnos y profesores en el patio del centro, según ha informado Zarzuela.

La siguiente parada en la agenda de los Reyes ha sido el Ayuntamiento de Helsinki, donde han sido recibidos por el alcalde, Daniel Sazonov, y donde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el Rey ha recibido la Medalla de Honor de Helsinki, distinción que se entrega a los jefes de Estado que visitan oficialmente el país. Felipe VI también se ha reunido con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

A continuación, el Rey se ha trasladado al Parlamento, donde le ha recibido su presidente, Jussi Halla-aho, y tras firmar en el Libro de Honor, ha mantenido un encuentro con representantes de los distintos grupos parlamentarios, además de asistir a una sesión plenaria.

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