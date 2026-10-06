Uber adquiere la plataforma de catering estadounidense ezCater por 2.000 millones de euros

Guardar

Uber Technologies ha anunciado la compra de ezCater, plataforma de catering de Estados Unidos centrada en el lugar de trabajo, por un importe total de 2.300 millones de dólares (unos 2.040 millones de euros).

La compañía adquirida se encarga de gestionar las necesidades de alimentos y la realización de pedidos en más de 140.000 restaurantes en todo el país norteamericano, con especial enfoque en reuniones, eventos y servicios de catering corporativos.

PUBLICIDAD

Con la operación Uber aspira a aunar la experiencia de ezCater en catering y servicios B2B, así como el alcance de Uber Eats entre consumidores y restaurantes y las sólidas relaciones de Uber for Business con organizaciones y empresas de todos los tamaños.

ezCater generó más de 2.500 millones de dólares (2.220 millones de euros) en reservas brutas durante los últimos doce meses, con un crecimiento interanual de entre el 18% y el 20%, y el valor promedio de sus pedidos supera los 400 dólares (355 euros). Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses.

PUBLICIDAD

"El servicio de catering es un negocio importante y puede representar una gran fuente de ingresos para los restaurantes. Nihad y su increíble equipo han creado una plataforma extraordinaria. Gracias al alcance de Uber, podemos ofrecer esa experiencia a millones de clientes más y ayudar a los restaurantes a conseguir más pedidos valiosos", ha destacado el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi

"Estamos encantados de unir fuerzas con Uber. Nuestro equipo se enorgullece de lo que hemos creado: la plataforma líder en servicios de catering para empresas y un importante canal de crecimiento para nuestros restaurantes asociados. Nos entusiasma aportar nuestra experiencia en catering y B2B al ecosistema global de Uber, que incluye clientes, comercios y repartidores", ha indicado el consejero delegado de ezCater, Nihad Rahman.

PUBLICIDAD