Temas del día de EFE Internacional del martes 6 de octubre (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

PUBLICIDAD

São Paulo - El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pone en marcha sus estrategias para atraer abstencionistas mientras que el opositor Flávio Bolsonaro recibe apoyos de algunos candidatos derrotados en primera vuelta, todo de cara a ampliar sus votos en la segunda vuelta de las presidenciales.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA EDUCACIÓN

París - Decenas de miles de estudiantes están llamados a manifestarse este martes en distintas ciudades de Francia para reclamar más recursos para la educación, en una jornada de protestas que el Gobierno asegura tener bajo control pese a reconocer que la violencia registrada hasta ahora es "inédita".

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RUSIA PESTE

Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a Rusia más información sobre la muerte por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio de patógenos peligrosos en la región siberiana de Irkutsk, aunque considera "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa, "entre moderado y bajo" para Irkutsk, y "bajo" para Rusia.

PUBLICIDAD

(Texto)

- El Kremlin agradeció este martes el ofrecimiento de ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el posible caso de peste detectado en la región siberiana de Irkutsk, y reiteró el llamamiento a informarse al respecto por las autoridades sanitarias rusas.

PUBLICIDAD

(Texto)

YEMEN CONFLICTO

Saná - El conflicto en el Yemen se recrudece después de que en las últimas horas Arabia Saudí, que apoya al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, afirmase haber destruido depósitos de misiles y plataformas de lanzamiento de los rebeldes chiíes hutíes en Sadah y Saná, y que estos a su vez lanzasen ataques contra dos aeropuertos saudíes.

PUBLICIDAD

(Texto) (Vídeo)

- La directora regional de emergencias de la oficina de la OMS en el Mediterráneo Oriental, Annette Heinzelmann, aseguró en una entrevista con EFE que "los recortes de la financiación humanitaria están afectando realmente a la prestación de atención sanitaria en los países de la región afectados por conflictos" como el Yemen y Sudán. Por Isaac J. Martín.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - La publicación oficial de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre pone en marcha el calendario electoral en España donde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tiene previsto volver a enviar este martes al Parlamento los dos decretos sobre vivienda cuyo rechazo está detrás del adelanto electoral.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NOBEL FÍSICA

Estocolmo - El físico de partículas belga Francis Halzen ha sido distinguido con el Premio Nobel de Física 2026"por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", anunció este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ADEMÁS

PARAMOUNT WARNER BROS | Los Ángeles (EE.UU.).- Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery tienen previsto concretar su millonaria y polémica fusión, una macrooperación valorada en 110 000 millones de dólares que unirá a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood, tras un intenso litigio por antimonopolio de 12 estados de EE.UU. y el gremio de escritores. (Texto)

- También se enviarán unas claves sobre el desarrollo del acuerdo y un análisis de las consecuencias de la fusión en la producción audiovisual.

MÉXICO EEUU | Tijuana (México).- Millones de litros de aguas residuales y toneladas de residuos que circulan por el río Tijuana han convertido una problemática ambiental local en un conflicto que atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos para terminar en el océano Pacífico, mientras organizaciones ambientalistas presionan para que el saneamiento forme parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Texto) (Foto) (Video)

ETIOPÍA CONFLICTO | Nairobi - Tras la toma de la capital de Tigré por el Ejército de Etiopía y fuerzas aliadas, el conflicto contra los rebeldes en esa región etíope entra en una fase incierta en medio del temor a una guerra en el Cuerno de África que involucre a otros países como Eritrea. (Texto) (Audio)

ARGENTINA MESSI | Buenos Aires - Argentina despide este martes a su gran ídolo Lionel Messi, que jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires su último partido con la camiseta albiceleste. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

EEUU CINE | Miami (EE.UU.) - El Festival de Cine GEMS de Miami presenta este martes las películas que considera favoritas para la temporada de premios, incluidos los Óscar, así como los artistas invitados al evento, que busca consolidar a esta ciudad estadounidense como una parada clave en el circuito de festivales. (Texto)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Al Mawasi (Gaza) - Tres años después de la ofensiva israelí en Gaza, los niños gazatíes afrontan graves secuelas psicológicas: pesadillas, incontinencia, tartamudez, agresividad e hiperactividad son algunos de los síntomas detectados por terapeutas, mientras miles de menores han perdido a uno o ambos progenitores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Kiev - La nueva campaña de ataques rusos al puente Pivdeni, la principal infraestructura que conecta sobre el río Dniéper las dos orillas de Kiev, incrementa el peligro de los desplazamientos para los habitantes de la ciudad y condena a largos viajes en autobuses o a atascos de tráfico interminables a cientos de miles de personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT - Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El rumbo económico de Uruguay y las claves para las decisiones empresariales son analizados por el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.(Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT - Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de agosto. (Texto)

12:30 GMT- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El gerente general del Banco de la República (central), Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, intervienen en un evento económico sobre pagos electrónicos. Biblioteca Luis Ángel Arango (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT - Quito.- ECUADOR FLORES.- Comienza Expoflor, la mayor feria florícola de Ecuador, país que es el tercer país exportador de flores frescas del mundo, solo por detrás de Países Bajos y Colombia. Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Parque Bicentenario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Goiania (Brasil) - BRASIL ELECCIONES - El opositor Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, recibe el apoyo del conservador Ronaldo Caiado, uno de los aspirantes derrotados el domingo. (Texto)

Washington - EEUU ELECCIONES - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en San Antonio (Texas) para respaldar al candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética. (Del 6 al 9 de octubre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en septiembre. (Texto)

Caracas - VENEZUELA CRISIS - La ONG Acceso a la Justicia presenta su informe anual 2025 titulado "Justicia aplazada en Venezuela", en el que documenta el punto "más crítico" de la crisis de derechos en el país petrolero. (Texto)

Europa

12:00 GMT- París.- FRANCIA EDUCACIÓN.- Los sindicatos de estudiantes han convocado este martes una nueva jornada de protesta nacional en Francia, con el apoyo de organizaciones docentes, para reclamar al Gobierno más medidas en respuesta a sus reivindicaciones de mejoras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- El rey de España se reúne con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo Residencia oficial de Kesaranta (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:50 GMT- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- El rey de España asiste a una jornada empresarial Finlandia Hall (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT- Estrasburgo.- UE CHINA.- El Parlamento Europeo debate las relaciones políticas entre la Unión Europea y China. (Foto)

16:30 GMT- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- Los reyes asisten a una cena de Estado en su honor en el Palacio Presidencial de Finlandia Palacio Presidencial (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA POLÍTICA - Roma - La Cámara de los Diputados de Italia empieza a votar los primeros artículos de la reforma electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni para regular las elecciones del 2027, antes de la votación final de toda la ley, que se prevé el jueves.

París.- MODA PARÍS.- Pierre Cardin y Louis Vuitton presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Asia

14:00h.- Bangkok.- FMI BM.- Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), el ministerio tailandés de Finanzas y el Banco de Tailandia celebran una sesión informativa con los medios previa a las Reuniones Anuales del FMI y BM que tendrán lugar en Bangkok entre el 12 y 18 de octubre Ministerio de Finanzas.

Busan.- COREA DEL SUR CINE.- El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) arranca con una edición que incluirá la proyección de las nuevas películas del español Pedro Almodóvar y del mexicano Jonás Cuarón e invitados especiales como la actriz ganadora del Óscar, Michelle Yeoh. (Texto)

Sídney.- COP31 CLIMA.- Los líderes y altos representantes participantes en la Pre-COP31 viajarán a Tuvalu, uno de los países más expuestos a la subida del nivel del mar. (Texto)

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, llega a Pakistán para una ronda de reuniones de alto nivel donde se prevé que se discutirá la guerra en Oriente Medio.

África

Dar es Salam.- OCÉANO ÍNDICO CONSERVACIÓN.- Inicio de la 12ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Nairobi (COP12) bajo el lema "Hacia una economía azul sostenible en el océano Índico occidental para las personas y la naturaleza: una trayectoria de cuarenta años" se celebra hasta el 9 de octubre.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245