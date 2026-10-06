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Shakira emite un comunicado urgente ante su nueva batalla legal contra Piqué: "Que el esfuerzo no sea solo de los niños"

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Cuatros después de su separación, y cuando parecía que su relación había llegado a un punto de cordialidad y entendimiento por los dos hijos que tienen en común, Milan (13) y Sasha (11), Shakira y Gerard Piqué están inmersos en una nueva batalla judicial. Tal y como ha trascendido, aprovechando unos días libres en la residencia europea de su gira 'Las mujeres ya no lloran' en Madrid, la artista colombiana se ha desplazado este martes hasta Barcelona para verse las caras con su expareja en la Ciudad de la Justicia de la ciudad condal tras reclamar una revisión del régimen de visitas de los menores que fijaron en el acuerdo judicial al que llegaron tras su ruptura, y que incluía que el exfutbolista viajaría periódicamente a Miami para ver a los pequeños.

Un nuevo capítulo en su guerra contra Piqué que la cantante de 'Antología' ha querido explicar a través de un comunicado difundido opr sus abogados este mismo 6 de octubre bajo el título "Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños". Lo reproducimos a continuación:

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"Juicio por el régimen de visitas. En relación con el procedimiento que se celebra hoy en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la representación legal de Shakira desea expresar lo siguiente:

- La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido

- Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan.

- De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico.

- Agradecemos a los medios de comunicación el respeto a la intimidad de los menores y le pedimos la máxima consideración en el tratamiento de este asunto".

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