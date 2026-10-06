Petrolera ecuatoriana reanuda las operaciones de oleoducto afectado por incendio

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Quito, 6 oct (EFE).- La empresa estatal de petróleo Petroecuador reanudó las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los dos principales del país, que se habían suspendido la semana pasada por un incendio registrado en una estación de bombeo ubicada en la provincia amazónica de Napo.

Petroecuador informó este martes de que recuperó cinco unidades de bombeo y reactivó el flujo de toda la línea del Sote, con lo que se reestablece una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios y se garantizan cargas de crudo a las tres refinerías del país, así como las exportaciones petroleras.

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Agregó que prevé incorporar una unidad adicional de bombeo hasta mañana, miércoles, lo que permitirá transportar más de 270.000 barriles por día.

Durante la contingencia, parte de la producción petrolera de la firma estatal se transportó a través del sistema del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), manteniendo la continuidad de la operación en toda la cadena de hidrocarburos.

Petroecuador realiza los análisis técnicos y ha iniciado acciones para determinar la causa del incidente.

El pasado 1 de octubre, Petroecuador señaló que el incendio estructural se detectó en la Unidad Alco 4 de la Estación 4 del Sote, ubicada en Baeza, Napo, a las 11:43 hora local (16:43 GMT) y que se activaron de inmediato los protocolos de respuesta, por lo que, como medida preventiva se paró de manera emergente la operación del Sote para ejecutar las acciones de control.

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El incendio fue controlado minutos después y, de acuerdo a Petroecuador, a las 12:45 (17:45 GMT) el Cuerpo de Bomberos de Baeza confirmó la liquidación total de la emergencia, que no dejó personas afectadas, según indicó.

El Sote es uno de los oleoductos por los que se transporta el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, donde es refinado y embarcado en buques petroleros para su exportación.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los principales rubros que alimentan el presupuesto general del Estado. EFE