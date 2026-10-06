Muchova doblega a Osaka a la novena bola de partido y alcanza los cuartos de Pekín

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Pekín, 6 oct (EFE).- La checa Karolina Muchova (n.8), séptima cabeza de serie, derrotó este martes a la japonesa Naomi Osaka (n.17) por 7-5, 1-6 y 7-6(7) y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China tras necesitar nueve puntos de partido.

Durante dos horas y 54 minutos sobre la pista dura de la Lotus, en Pekín, la finalista de 2024 tuvo que remontar en dos mangas ante una adversaria que ganó nueve puntos más, pero cedió en el desenlace.

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Osaka impuso su potencia para adelantarse 4-1 en el primer set, hasta que Muchova encontró respuestas con sus cambios de ritmo y su habilidad en la red. Un globo defensivo que la japonesa aplaudió ilustró la reacción de la checa, que recuperó terreno y, tras tres roturas consecutivas desde el 4-4, cerró la manga con una derecha cruzada.

La campeona de 2019 respondió con un contundente 6-1 y volvió a tomar ventaja en el tercero, con 3-1. Muchova recuperó la rotura, pero el cierre se convirtió en una prueba de paciencia.

Con 5-4, desperdició cinco bolas de partido al resto, tres consecutivas. Osaka resistió apoyada en el saque -firmó once 'aces'- y llevó el duelo a un desempate en el que salvó otras tres oportunidades. La novena fue la definitiva, cuando Muchova abrió la pista con la derecha y culminó en la red con una volea corta de revés.

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La checa prolongó así el impulso del título de la Copa Billie Jean King conquistado hace dos semanas en Shenzhen, donde su selección eliminó a España en semifinales y venció a Ucrania en la final.

Buscará las semifinales ante la vencedora del duelo entre la austriaca Sinja Kraus (n.95) y la checa Nikola Bartunkova (n.34).