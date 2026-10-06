Martes, 6 de octubre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 6 oct (EFE).-

París/Montpelier.- Los sindicatos de estudiantes han convocado este martes una nueva jornada de protesta nacional en Francia, con el apoyo de organizaciones docentes, para reclamar al Gobierno más medidas en respuesta a sus reivindicaciones de mejoras.

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Al Mawasi (Gaza).- Tres años después de la ofensiva israelí en Gaza, los niños gazatíes afrontan graves secuelas psicológicas: pesadillas, incontinencia, tartamudez, agresividad e hiperactividad son algunos de los síntomas detectados por terapeutas, mientras miles de menores han perdido a uno o ambos progenitores.

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Yemen.- El conflicto en el Yemen se recrudece después de que en las últimas horas Arabia Saudí, que apoya al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, afirmase haber destruido depósitos de misiles y plataformas de lanzamiento de los rebeldes chiíes hutíes en Sadah y Saná, y que estos a su vez anunciasen ataques con misiles y drones contra dos aeropuertos, incluido el de Riad.

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Kiev.- La nueva campaña de ataques rusos al puente Pivdeni, la principal infraestructura que conecta sobre el río Dniéper las dos orillas de Kiev, incrementa el peligro de los desplazamientos para los habitantes de la ciudad y condena a largos viajes en autobuses o a atascos de tráfico interminables a cientos de miles de personas.

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Estrasburgo.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debate con el pleno del Parlamento Europeo las cuestiones que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tratarán en su cumbre de la semana siguiente, entre las que se espera que figuren la política migratoria, el encarecimiento de la energía y las tensiones comerciales con China.

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Islamabad.- El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó a Pakistán este martes para mantener conversaciones sobre la actualidad regional e internacional, donde la mediación entre Estados Unidos e Irán figurará entre los temas a debatir.

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El Cairo.- Los "difíciles" recortes de presupuesto para la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Mediterráneo Oriental están afectando directamente a la prestación de atención sanitaria, en una región donde la atención médica sufre un ataque cada 12 horas con guerras activas en el Yemen y Sudán.

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Estocolmo.- La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Física de 2026, después de haber reconocido el año pasado a dos científicos por las propiedades de la mecánica cuántica que pueden hacerse concretas a escala macroscópica.

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Sparrows Point (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Donald Trump, da un discurso en su visita a la empresa de armas Anduril Industries.

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Tijuana (México).- Millones de litros de aguas residuales y toneladas de residuos que circulan por el río Tijuana han convertido una problemática ambiental local en un conflicto que atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos para terminar en el océano Pacífico, mientras organizaciones ambientalistas presionan para que el saneamiento forme parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Santo Domingo.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética.

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São Paulo.- Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato.

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Montevideo.- El rumbo económico de Uruguay y las claves para las decisiones empresariales son analizados por el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

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Bogotá.- El gerente general del Banco de la República (central), Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, intervienen en un evento económico sobre pagos electrónicos.

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Ciudad de México.- La organización UNIDAS presenta el informe ‘Sosteniendo el cambio. Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México’ que presenta hallazgos y recomendaciones sobre las condiciones laborales que enfrentan las trabajadoras del hogar en México.

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Zagreb.- La ministra de Asuntos Exteriores de Hungría, Anita Orban, lleva a cabo una visita oficial a Croacia.

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Manila.- La inflación general en Filipinas aumentó del 6,1 % en agosto al 7,2 % en septiembre, según los datos publicados este martes por la Autoridad de Estadística de Filipinas (PSA).

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Fráncfort (Alemania).- Se celebra la Feria Internacional del Libro de Fráncfort.

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Magdeburgo (Alemania).- Se celebra la sesión constitutiva del Parlamento del estado alemán de Sajonia-Anhalt.

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Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores de Timor Oriental, Bendito dos Santos Freitas, lleva a cabo una visita oficial a Rusia.

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Nairobi.- Se celebra una marcha en la capital de Kenia para exigir el fin a la deforestación, con la entrega de una demanda firmada por más de 60.000 personas.

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Busan (Corea del Sur).- El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) arranca este martes con una edición que incluirá la proyección de las nuevas películas del español Pedro Almodóvar y del mexicano Jonás Cuarón e invitados especiales como la actriz ganadora del Óscar, Michelle Yeoh.

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París.- El museo de Orsay se sube a un camión para el arte fuera de París. El MuM’Orsay, un museo itinerante creado junto a la Fundación Art Explora, recorrerá la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes con una exposición gratuita sobre las fiestas, los bailes y las nuevas formas de ocio del siglo XIX.

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Quito.- Comienza Expoflor, la mayor feria florícola de Ecuador, país que es el tercer país exportador de flores frescas del mundo, solo por detrás de Países Bajos y Colombia.

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Ciudad de Panamá.- La exposición artística 'El peso invisible de lo que callamos', obra del colombiano Walter Hurtado y el panameño Chris Pérez, desafía la norma social de la heterosexualidad al plasmar con collages y acrílico el cuerpo de alguien de la comunidad LGTBIQ+ que vive en el conservador Panamá.

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Londres.- Pase de prensa para presentar la exposición “Los 90: Moda y Arte” en la Tate Britain.

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Buenos Aires.- La selección argentina de fútbol juega un partido amistoso contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

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Buenos Aires.- El tribunal que juzga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes a escuchar los primeros alegatos de cierre, a cargo de la Fiscalía y del abogado de Diego Armando Maradona Sinagra, hijo mayor del astro y uno de los querellantes.

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Ciudad de Guatemala.- Comentario del partido entre las selecciones de fútbol de Guatemala y Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), disputado en Ciudad de Guatemala.

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srp/aca/EFE

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