Imputan en Francia a un policía por heridas graves en la boca a un estudiante de 14 años

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París, 6 oct (EFE).- Un policía de las afueras de París fue imputado este martes por "violencia cometida por persona depositaria de la autoridad pública seguida de mutilación o incapacidad permanente" tras haber fracturado la mandíbula y roto los dientes de un estudiante de 14 años que participaba en las protestas de los institutos.

Así lo informó el fiscal de la República de Pontoise, Guirec Le Bras, por unos hechos sucedidos el lunes 28 de septiembre en Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d’Oise), en el marco de las manifestaciones estudiantiles que sacuden Francia desde hace varias semanas.

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El agente ha sido puesto bajo control judicial y tiene prohibido ejercer sus funciones hasta nuevo aviso, precisó la Fiscalía. Se trata del primer policía imputado desde inicio de las revueltas estudiantiles a mediados de septiembre.

Eden, un adolescente de 14 años, sufrió una doble fractura de mandíbula tras ser alcanzado por el disparo de un lanzagranadas lacrimógenas.

Según el diario Le Parisien, Elsa Marcel, abogada de Eden, se felicitó de la apertura de una investigación judicial y la calificación penal adoptada porque descartaría la "legítima defensa". Sin embargo, Eden y su familia buscan que los hechos se recalifiquen como tentativa de homicidio voluntario.

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Otro de los casos que más han impactado a la opinión pública francesa ha sido el de otro menor de 15 años, quien perdió el lunes una mano, en circunstancias aún bajo investigación, durante unos enfrentamientos a las puertas de un instituto de Lens (norte de Francia).

Hay al menos una decena de casos que la inspección general de la policía francesa investiga por sospechas de actuaciones extrarreglamentarias. EFE