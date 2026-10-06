06/10/2026 El príncipe Daniel de Suecia conquista con su simpatía y su cercanía en su visita a Madrid. Mientras los Reyes Felipe y Letizia se encuentran en Finlandia con motivo de su primera visita oficial al país nórdico, un miembro de la realeza europea ha visitado Madrid por un motivo muy especial con sello 'real'. Se trata del marido de la Princesa Victoria de Suecia, el Príncipe Daniel, que ha viajado a nuestro país sin la compañía de la heredera al trono para inaugurar en el Museo del Prado la colección de esculturas de la emblemática Reina Cristina en el año de la conmemoración del 400º aniversario de su nacimiento. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Mientras los Reyes Felipe y Letizia se encuentran en Finlandia con motivo de su primera visita oficial al país nórdico, un miembro de la realeza europea ha visitado Madrid por un motivo muy especial con sello 'real'. Se trata del marido de la Princesa Victoria de Suecia, el Príncipe Daniel, que ha viajado a nuestro país sin la compañía de la heredera al trono para inaugurar en el Museo del Prado la colección de esculturas de la emblemática Reina Cristina en el año de la conmemoración del 400º aniversario de su nacimiento.

Un homenaje a la Monarca que reúne algunas de las mejores piezas que adquirió durante su estancia en Roma cuando, desafiando las normas establecidas, abdicó del trono sueco en 1655 tras 21 años de reinado al negarse a contraer matrimonio para mantener su independencia. Recordada por su cultura y como una de las grandes mecenas de su época, la pinacoteca española va a dedicar una sala de la colección permanente sobre el universo escultórico de Cristina de Suecia en el marco del programa 'El Prado en Femenino' que también rinde homenaje a otras figuras históricas como Isabel de Farnesio o Mariana de Austria.

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Una visita relámpago a Madrid, puesto que está previsto que el Príncipe Daniel regrese este mismo martes a Estocolmo, que ha causado una gran expectación en Suecia y en la que el yerno del Rey Carlos Gustavo -impecable con un traje azul marino, camisa blanca y corbata también en azul- ha derrochado cercanía y simpatía a su llegada al Museo del Prado, donde ha sido recibido por algunas autoridades como su director Javier Solana, para recorrer la exposición que rinde tributo a una de las Reinas más destacadas de su país.