Agencias

El petróleo de Texas baja un 2,45 %, hasta 87,2 dólares por barril

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Nueva York, 6 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este martes con una bajada de un 2,45 %, hasta 87,24 dólares el barril, mientras los inversores miden el alza del tráfico en Ormuz y los ataques de Irán a petroleros.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,19 dólares respecto al cierre del día anterior.

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Los operadores del mercado petrolero sopesan el aumento de los envíos a través del estrecho de Ormuz frente a los intentos de Irán de frenar los flujos mediante ataques a petroleros.

De acuerdo con The Wall Street Journal, los barcos están transportando desde el estrecho de Ormuz casi la misma cantidad de petróleo crudo que antes de la guerra de Irán. Sin embargo, apenas trasladan cargamentos de diésel.

Los países del G7 acordaran el viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de sus reservas de emergencia y se comprometieran a no imponer restricciones a la exportación de energía, tras las presiones de Washington.

Por su parte, Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo a través de Catar, pero dijo que transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington. EFE

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