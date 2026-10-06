El Ejército ruso recibe más de 10.000 equipos en septiembre, incluido aviones y drones

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Moscú, 6 oct (EFE).- El ejército ruso, embarcado desde febrero de 2022 en una guerra en Ucrania, recibió en septiembre más de 10.000 unidades de armamento, desde aviones a drones y tanques, informó este martes Alexandr Sanchik, viceministro de Defensa ruso.

Entre esos suministros figuran aviones Su-57 y Su-35s; tanques T-90m, T-80vm y T-7263m; baterías antiaéreas y blindados, además de drones y robots de diferentes tipos, precisó en un comunicado recogido por medios locales.

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Sanchik subrayó que el Ministerio de Defensa mantiene una estrecha coordinación con la industria militar nacional para que las tropas vean cubiertas sus más urgentes necesidades de armamento moderno.

El Gobierno ruso presentó recientemente un presupuesto estatal para los próximos tres años que contempla un gasto militar de unos 600.000 millones de dólares. En cuanto a 2027, el monto asignado a defensa y seguridad aumentará un tercio respecto al año anterior y ascenderá a un 44 % del dinero presupuestado.

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Hace unos días Rusia anunció que sus Fuerzas Armadas intensificarán los ataques contra objetivos militares en Kiev y otras regiones del país vecino tras el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que ha ordenado incrementar los ataques contra refinerías rusas.

Mientras Moscú atacó hoy por enésima vez el Puente Norte de Kiev -vital para la infraestructura capitalina-, Ucrania golpeó este martes la región de Moscú, donde murieron dos civiles.

El presidente ruso, Vladími Putin, aseguró la pasada semana que los ucranianos ya sólo controlan un 11 % de la región de Donetsk y que su ejército tomó más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio enemigo el mes pasado.

Dichas afirmaciones han sido rebatidas categóricamente por los expertos, quienes consideran que el Ejército ruso, de hecho, perdió terreno el mes pasado, especialmente en el norte de Donetsk, donde tuvo lugar una exitosa contraofensiva ucraniana en el frente de Limán.

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En su opinión, Rusia deberá combatir, como mínimo y en el mejor de los casos, hasta finales de 2027 para lograr la conquista de todo el Donbás, sin hablar ya de las sureñas Jersón y Zaporiyia, cuyo tercio norte está bajo control ucraniano.EFE