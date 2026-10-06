El déficit comercial de EEUU aumentó un 13,7 % en agosto hasta 105.600 millones de dólares

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Washington, 6 oct (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 13,7 % en agosto, hasta alcanzar los 105.600 millones de dólares, su nivel más alto desde marzo de 2025, según publicaron este martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un aumento de 12.700 millones de dólares frente a la cifra revisada de 92.800 millones de dólares de julio, en medio de los vaivenes derivados de la política arancelaria del presidente, Donald Trump.

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En agosto, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 4,3 % respecto al mes anterior, hasta los 420.800 millones de dólares, mientras que las exportaciones crecieron un 1,4 %, hasta los 315.200 millones.

El aumento del déficit de bienes y servicios en el octavo mes del año reflejó un incremento de 12.800 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta los 136.600 millones, y un aumento de menos de 100 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 31.000 millones, según el informe.

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En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios disminuyó 138.200 millones de dólares, o un 19,9 %, con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 267.700 millones de dólares (11,8 %) y las importaciones aumentaron 129.500 millones de dólares (4,4 %).

El aumento de 17.200 millones de dólares en las importaciones de bienes en agosto, hasta los 342.200 millones, se debió sobre todo a un crecimiento de 9.100 millones de dólares en los suministros y materiales industriales, sobre todo el crudo y el oro no monetario, además de una subida de 6.200 millones de dólares en los bienes de capital.

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Las importaciones de servicios aumentaron menos de 100 millones de dólares, situándose en 78.500 millones.

Por otra parte, el alza de 4.400 millones de dólares en las exportaciones de bienes, hasta los 205.700 millones de dólares, reflejó principalmente el crecimiento en 6.300 millones de dólares en la venta de suministros y materiales industriales.

Las exportaciones de servicios aumentaron menos de 100 millones de dólares, situándose en 109.500 millones de dólares en agosto.

En el comercio de bienes, en el octavo mes del año el déficit de Estados Unidos con México alcanzó los 27.700 millones, el que mantiene con China se situó en 16.400 millones, y el de la Unión Europea quedó en 11.000 millones.

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Con Canadá, con el que EE.UU. no logró cerrar un nuevo acuerdo comercial, el déficit aumentó en 4.100 millones de dólares, alcanzando los 7.100 millones, con un aumento de 500 millones en las exportaciones, hasta los 29.900 millones, y una subida de 4.600 millones en las importaciones hasta los 37.100 millones. EFE