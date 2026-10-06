Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 6 oct (EFE).-

Montpellier (Francia).- Decenas de miles de estudiantes de secundaria están llamados a movilizarse este martes en distintas ciudades de Francia para reclamar mayores recursos para la educación, denunciar el deterioro de los centros escolares y la falta de profesores, especialmente en los barrios más desfavorecidos.

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París.- Decenas de miles de personas se manifestaron este martes en París en una jornada de reivindicación de mejoras en la educación y de convergencias de luchas contra los recortes en el sector público, que según los organizadores reunirá en toda Francia a al menos 250.000. La manifestación estudiantil de la capital, la más numerosa de las convocadas este martes, comenzó en la plaza de la República.

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Estocolmo.- El Premio Nobel de Física 2026 es para el físico de partículas belga Francis Halzen "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", anunció este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

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Lisboa.- "Hoy tengo una cama y un techo. Mañana, no lo sé", dice Marta, una madre de 41 años que vive en el área metropolitana de Lisboa y que se enfrenta a un proceso de desahucio sin alternativa habitacional a la que ir con sus hijos. Y no es la única; en Portugal "hay muchas Maricarmen, muchísimas más personas de las que nos imaginamos son desahuciadas".

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Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera por ahora "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras fallecer por un posible caso de peste neumónica una trabajadora de un instituto de estudio de patógenos peligrosos en Siberia (este de Rusia).

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Reikiavik.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente y a compartir más información con el mundo" tras detectarse un posible caso de peste en la región siberiana de Irkutsk.

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Reikiavik.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que a su país le interesa incrementar la cooperación militar con Islandia para mejorar la seguridad en la zona del Ártico, después de que Groenlandia y Dinamarca firmaran en septiembre con Washington un acuerdo de defensa.

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París.- Francia hizo hoy el primer lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental M51 de nueva generación desde un submarino nuclear lanzamisiles frente a las costas de Finisterre, en el oeste de Francia, que fue presenciado a bordo de una fragata por el presidente francés, Emmanuel Macron, informó el Elíseo.

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Helsinki.- El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este martes ante el rey Felipe VI que la seguridad ahora en el sur de España es igual de importante que en otras fronteras de Europa, un asunto que fue uno de los temas centrales de la reunión bilateral mantenida en Helsinki.

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Helsinki.- La Reina visita hoy en Helsinki la Escuela de Käpylä junto a Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente de Finlandia, un centro educativo que cuenta con un programa bilingüe en español.

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Helsinki.- El alcalde de Helsinki, Daniel Sazonov, ofreció este martes en el Ayuntamiento de Helsinki un almuerzo a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el marco del viaje de Estado al país nórdico.

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Jerusalén.- El ejército y la Policía de Israel lideraron esta mañana un operativo para demoler un edificio residencial de cinco plantas en el barrio de Al Tur (Jerusalén Este ocupada) donde vivían 70 residentes palestinos, en su mayoría mujeres y niños, informó la Gobernación de Jerusalén en un comunicado.

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Kiev.- Poco después de salir de la estación de metro de Viduvichi, el tren se detiene por unos segundos y los pasajeros levantan la cabeza de sus móviles alarmados: "¿Otra vez atacan el puente?" Pero la marcha se reanuda enseguida, sin que les dé tiempo siquiera a comprobar en el teléfono que no se ha activado la alerta antiaérea.

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Taiz (Yemen).- Los rebeldes chiíes hutíes negaron este martes que las tropas progubernamentales del Gobierno yemení reconocido internacionalmente hayan tomado posiciones en la costa occidental del país en medio de la ofensiva contra los insurgentes, que tildaron estos anuncios de "falsas hazañas".

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Magdeburgo (Alemania).- Los diputados recién elegidos del IX Parlamento regional de Sajonia-Anhalt se reúnen en Magdeburgo para celebrar su sesión inaugural tras las elecciones regionales del 6 de septiembre, en las que la AfD se convirtió en el grupo parlamentario más numeroso, mientras que manifestantes protestan contra el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) antes de la sesión.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, encabezó este martes en Berlín una reunión con el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), en la que estuvo acompañado por el presidente del grupo, Thorsten Frei, y el líder del grupo regional de la CSU en el Bundestag, Alexander Hoffmann.

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Nueva York.- El reconocido actor Robert de Niro se despachó contra el presidente estadounidense Donald Trump durante un encuentro de la iniciativa Hands Off Our Vote (Manos fuera de nuestro voto), con expresiones de grueso calibre hacia el mandatario como “pedazo de mierda” y le exigió "saca tus sucias manos de nuestros votos".

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la conservadora Fox News, su cadena de televisión favorita, a la que acusó de dedicar más cobertura a los demócratas que a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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Santiago de Chile.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, promulgó este martes una ley que amplía el plazo de flagrancia de delitos, la primera iniciativa de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) despachada por el Congreso que modifica el Código Procesal Penal.

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Zagreb.- El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlić Radman, se reúne este domingo en Zagreb con su homóloga húngara, Anita Orbán, durante la visita de la ministra a Croacia para abordar las relaciones entre ambos países.

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Madrid.- El sector bananero de Ecuador ha defendido este martes, en la feria de la industria hortofrutícola Fruit Attraction, celebrada en Madrid, su compromiso con una remuneración digna y con la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la cadena, pero, al mismo tiempo, ha reclamado que estos costes se traduzcan en precios justos.

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Riga.- El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, respaldó este martes al actual primer ministro, Andris Kulbergs, para la formación del próximo Gobierno del país báltico, después de que su conservadora alianza de partidos, la Lista Unida (AS), ganara con claridad las elecciones generales del pasado sábado.

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Bangalore (India).- La policía de Bangalore detuvo este martes a varios miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de la India (NSUI) durante una protesta para exigir la dimisión de inmediata del Comisionado Electoral Jefe, Gyanesh Kumar.

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Nueva Delhi- Cientos de personas, entre ellas el político Rahul Gandhi y miembros del Parlamento pertenecientes a la alianza INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance), participaron este martes en una jornada de protestas para exigir la dimisión de inmediata del Comisionado Electoral Jefe, Gyanesh Kumar.

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Ciudad de Panamá.- El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un aviso de prevención ante el pronóstico de aguaceros, actividad eléctrica y ráfagas de viento para este martes en gran parte del territorio nacional.

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Nairobi.- Unas 200 personas se manifestaron este martes en Nairobi al grito de "¡Sin bosques no hay vida!" para exigir al Gobierno de Kenia que frene la destrucción de los bosques y atiendan las más de 60.000 firmas recogidas por Greenpeace África y otras ONG ambientales que reclaman el fin de la deforestación.

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Islamabad.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, pidió este martes al partido del ex primer ministro Imran Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que pusiera fin a su marcha multitudinaria hacia Islamabad e invitó a la oposición a restablecer un diálogo político con el Gobierno.

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Islamabad.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó este martes a Estados Unidos e Irán a poner fin al conflicto y volver a la vía diplomática durante su visita a Islamabad, al tiempo que elogió el papel de Pakistán como mediador en unas negociaciones que llevan meses estancadas.

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Barcelona.- El Gremio de Pastelería de Barcelona da a conocer este martes el ganador de la XIX edición del concurso al 'Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España', un certamen en el que el sabor y el alveolado de la masa son dos de los aspectos más valorados por el jurado.

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Madrid.- Nintendo sabe de la importancia de los juegos familiares y de simulación deportiva. Un modelo de competición sana que se transformó en un fenómeno de masas con tres juegos que arrancaron en 2006 con su primer ‘Wii Sports’ y de los que han vendido más de 130 millones de copias. Ahora preparan el lanzamiento de un nuevo título creado para la nueva generación.

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Busan (Corea del Sur).- El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) comenzó este martes su 31ª edición en Corea del Sur, una cita que contará con la presencia del director mexicano Alfonso Cuarón, y que exhibirá el último trabajo del español Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'.

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Madrid.- La Fundación Canal acoge hasta el próximo 5 de enero la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg', que a partir de este miércoles reúne por primera vez las series completas de xilografías y litografías que estos artistas dedicaron sobre el infierno de la 'Divina comedia', dos series separadas por casi un siglo y realizadas artísticas muy diferentes.

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Madrid.- El Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado del dramaturgo y comediógrafo Carlos Arniches (Alicante, 1866 - Madrid, 1943), una de las figuras más relevantes de la generación del 98 y del sainete español.

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Londres.- El arte y la moda de la década de los noventa centran la exposición que la Tate Britain inaugura el próximo jueves y que se podrá visitar hasta el próximo febrero, con una mirada muy centrada en lo que aquella década supuso en el mundillo artístico de Londres.

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Las Rozas (España).- Irene Paredes, capitana de la selección española de fútbol, consideró que en su nivel actual están capacitadas para jugar de tú a tú con Estados Unidos, una potencia mundial a la que se medirán en dos amistosos en el país norteamericano el 10 y el 13 de octubre.

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Sant Joan Despí (España).- El neerlandés Frenkie de Jong, lesionado en la rodilla derecha durante el Mundial y que se ha sometido desde entonces a un tratamiento conservador, ha participado este martes por primera vez en un entrenamiento grupal.

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Tokio.- El tenista español Carlos Alcaraz (n.3) dijo este martes que está "muy motivado para lo que viene" en el resto de la temporada, después de revalidar su título en el torneo de Tokio con una victoria por 7-6 (4) y 6-4 contra el checo Jiri Lehecka (n.19).

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Madrid.- Jose Mourinho empezó a recuperar a sus jugadores internacionales, en el último día de la ventana FIFA, para el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid, en el que estuvieron presentes hombres como los brasileños Vinícius y Endrick o el hispano-marroquí Brahim Díaz.

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epp/EFE

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