Agenda informativa multisoporte América para el martes 6 de octubre de 2026

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BRASIL

- El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pone en marcha sus estrategias para atraer abstencionistas mientras que el opositor Flávio Bolsonaro recibe apoyos de algunos candidatos derrotados en primera vuelta.

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- Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (foto)(video)

- El opositor Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, recibe el apoyo del conservador Ronaldo Caiado. (foto)(video)

- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en septiembre.

ESTADOS UNIDOS

- Latinoamérica crecerá 2,2 % en 2026, avance estable pero que resulta desigual, según el Banco Mundial.

- Paramount Skydance cerró la compra de Warner Bros. Discovery, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y dará lugar a la nueva megaempresa Skydance.

- Claves sobre el desarrollo del acuerdo Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y un análisis de las consecuencias de la fusión en la producción audiovisual. (infografía)

- El presidente Donald Trump ofrece un mitin en San Antonio (Texas) para respaldar al candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton.

- Crónica sobre el golpe que sufren los negocios latinos en EE.UU. por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. (foto)

- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de agosto. (infografía)

- El Festival de Cine GEMS de Miami presenta las películas que considera favoritas para la temporada de premios, incluidos los Óscar.

ARGENTINA

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

MÉXICO

- La organización UNIDAS presenta el informe 'Sosteniendo el cambio. Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México'. (foto)(video)

- Millones de litros de aguas residuales y toneladas de residuos que circulan por el río Tijuana han convertido una problemática ambiental local en un conflicto que atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos. (foto)(video)

- México captura a El Tanque, operador del Cartel Jalisco y hombre cercano a El Mencho. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Organizaciones civiles presentan en conferencia de prensa la sexta Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.

- Charla con la psiquiatra Sylvia Stephano, integrante de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, quien habla sobre la relación entre la obesidad y la salud mental.

VENEZUELA

- La ONG Acceso a la Justicia presenta su informe anual 2025 titulado 'Justicia aplazada en Venezuela'.

- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde). (foto)(video)

CHILE

- El presidente José Antonio Kast promulga la primera ley de su agenda de seguridad y que amplía la flagrancia de delitos. (video)

- Un escenario marcado por la contracción productiva y la crisis laboral pone en cuestión la estrategia económica del mandatario chileno, José Antonio Kast. (foto)

- Chile pone en circulación una nueva moneda pese al auge de las transacciones digitales. (foto)(video)

COLOMBIA

- El gerente general del Banco de la República (central), Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, intervienen en un evento económico sobre pagos electrónicos. (foto) (video)

- Al menos 122 niños, adolescentes y jóvenes de entre los 5 y 28 años se suicidaron entre 2021 y 2025 en el Pacífico colombiano, una de las regiones más pobres y violentas del país, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

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- El Gobierno de Colombia designó al abogado Juan Gonzalo Ospina, conocido por representar a la familia del cirujano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia en 2023 en el mediático caso contra el español Daniel Sancho, como embajador ante la Unión Europea, la OTAN, Bélgica y Luxemburgo.

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordena brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot para asesinar al presidente de Haití Jovenel Moïse, en 2021.

- El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, encabeza un consejo de ministros en la Casa de Nariño, sede del Gobierno en Bogotá.

URUGUAY

- El rumbo económico del país y las claves para las decisiones empresariales son analizados por el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone en un foro. (foto)(video)

ECUADOR

- Comienza Expoflor, la mayor feria florícola del país. (foto) (video)

PANAMÁ

- Representantes de América Latina se reunirán para abordar soluciones agrícolas que contribuyan a detener la deforestación. (foto)(video)

- La exposición artística 'El peso invisible de lo que callamos', obra del colombiano Walter Hurtado y el panameño Chris Pérez, desafía la norma social de la heterosexualidad al plasmar con collages y acrílico el cuerpo de alguien de la comunidad LGTBIQ+. (foto)(video)

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DEPORTES

Argentina.- Argentina despide a su gran ídolo Lionel Messi, que jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires su último partido con la camiseta albiceleste. (foto)(video)(infografía)

Argentina.- La selección argentina de fútbol juega un partido amistoso contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aire. (foto) (video)

Guatemala.- Comentario del partido entre las selecciones de fútbol de Guatemala y Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). (foto)

Martinica.- Las selecciones de Martinica y El Salvador se enfrentan en la ciudad de Fort-de-France, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. EFE

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mesaamerica@efe.com

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