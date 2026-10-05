Zelenski espera que EEUU logre un reunión trilateral con Rusia en octubre

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho este lunes que confía en que pronto se reanuden las conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia, asegurando que espera que la "parte estadounidense" logre organizar una reunión trilateral en octubre.

"Nuestro equipo está preparado para la reunión", ha afirmado el dirigente ucraniano en su discurso vespertino este lunes, en el que ha reprochado a Rusia que "no esté preparada" para la diplomacia.

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Zelenski ha cargado contra Putin alegando que sus prioridades son "claras" porque están centrados "únicamente" en los "ataques contra Ucrania" y en las "actividades desestabilizadoras en Europa".

En este sentido, el mandatario ucraniano continúa presionando a Estados Unidos para que fije con los representantes rusos la reunión trilateral, tras confirmar el propio Zelenski este domingo la disposición de Ucrania a participar en dichas conversaciones en octubre, afirmando que espera la "respuesta de Rusia".

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Las conversaciones comenzaron a mediados de enero en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, siendo la primera vez que Washington, Moscú y Kiev se reunían públicamente desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Entre las cuestiones sin puntos de unión están el control de la central nuclear de Zaporiyia, las garantías de seguridad para Ucrania, y, sobre todo, la cuestión de la soberanía de los territorios que Kiev ha perdido durante el conflicto. Por parte de Ucrania no falta voluntad para reuniones y ha planteado incluso una reunión entre los máximos dirigentes de las partes, pero Moscú no ha contestado a esta propuesta.

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