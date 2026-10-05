Solo uno de cada cuatro hogares españoles tiene un plan de ahorro para la jubilación, según JP Morgan AM

22/06/2022 Logo de JP Morgan AM. ECONOMIA JP MORGAN AM

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Solo el 25% de los hogares españoles está siguiendo un plan de ahorro definido para alcanzar sus objetivos financieros en la jubilación, según un estudio elaborado por JP Morgan Asset Management (AM) con motivo del Día de la Educación Financiera.

La gestora destaca que el 22% de los encuestados aún no ha comenzado a pensar en esta etapa vital y el 23% de las personas de entre 46 y 61 años, que se encuentran en el momento de mayor capacidad de ahorro, aún no cuenta con un plan de ahorro.

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Esta falta de planificación responde, según el informe, a la elevada confianza de los hogares en su futuro económico: más del 60% de los encuestados cuentan con cierta confianza de que podrán disfrutar del nivel de vida que deseaban, un porcentaje superior a la media europea.

El análisis de JP Morgan AM está basado en una encuesta realizada en España a una muestra que supera los 2.000 hogares de entre 18 y 65 años de edad.

Echando un vistazo más amplio, la encuesta resalta que el 41% de los españoles admite no haber considerado la inversión en renta variable como una opción para poner a trabajar su dinero, o si lo ha considerado, no sabe cómo hacerlo.

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Asimismo, el 20% sostiene que el efectivo ofrece mejor rentabilidad a largo plazo que las acciones.

Pese a estas cifras, más del 60% de los encuestados declaran tener al menos cierta confianza en su capacidad para tomar decisiones de inversión.

En cuanto al destino de sus ahorros, un 25% de los españoles mantiene la mayor parte de los mismos en efectivo, un 19% en acciones --por debajo del 21% de media europea--, un 15% en activos inmobiliarios y un 10% en fondos de pensión.

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Desde 2020, los hogares españoles han acumulado 246.000 millones de euros en liquidez o en instrumentos similares. JP Morgan AM afirma que si se hubiera invertido este capital en los mercados de acciones globales, su valor actual se situaría en los 477.000 millones, pero al quedarse retenidos en activos de liquidez de baja rentabilidad, se reduce hasta los 268.000 millones.

"Los altos índices de ahorro en liquidez detraen recursos de la economía productiva y limitan la capacidad de financiación de las empresas, además de retraer el consumo, factor fundamental para el crecimiento económico de cualquier país desarrollado", subraya el informe.

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