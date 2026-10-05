Pau Cubarsí, Marc Bernal, Jon Martín y Xavi Espart, entre los finalistas al Golden Boy 2026

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Los jugadores españoles Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart (FC Barcelona) y Jon Martín (Real Sociedad) forman parte de la lista de 25 nominados al Golden Boy 2026, galardón que reconoce al mejor futbolista Sub-21 de la temporada.

El medio italiano 'Tuttosport' reveló en Venecia la lista de 25 futbolistas que optarán al Golden Boy, galardón que ya ganaron en el pasado futbolistas españoles como Lamine Yamal (2024), Pablo Martínez Gavira 'Gavi' (2022), Pedri González (2021), Isco Alarcón (2012) o Cesc Fàbregas (2006), y otros de la talla de Leo Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) o Jude Bellingham (2023).

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En la lista para esta edición aparecen cinco jugadores con 'wild card' en la última actualización, entre los que aparecen el lateral del Barça Xavi Espart, fijo para Hansi Flick en este inicio de curso, y el argentino Franco Mastantuono, cedido por el Real Madrid a la Fiorentina esta temporada.

Además, destaca Cubarsí, campeón del mundo con la selección española y uno de los grandes favoritos para ganar este premio, y su compañero en el FC Barcelona Marc Bernal. También está presente el central de la Real Sociedad Jon Martín. Respecto a otros representantes de LaLiga EA Sports, aparecen los jugadores del Real Madrid Endrick y Yan Diomande, en una terna dominada por el conjunto azulgrana y la Premier League.

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Así, la completan Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Warren Zaïre-Emery (PSG), Victor Froholdt (Oporto), Rayan, Junior Kroupi (Bournemouth), Jorrel Hato, Estêvao (Chelsea), Lennart Karl (Bayern), Charalampos Kostoulas, Luka Vuskovic (Brighton), Saïd El Mala (Colonia), Lewis-Skelly (Arsenal), Gianluca Prestianni (Benfica), Joane Gadou, Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Kerim Alajbegovic (Juventus), Finn Jeltsch (Sttutgart) y Rodrigo Mora (Roma).