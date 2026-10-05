Paramount ultima la estructura de la nueva Skydance a horas de cerrar la fusión con Warner Bros

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Skydance, nombre de la nueva compañía surgida de la fusión de los gigantes del entretenimiento y la comunicación Paramount Skydance y Warner Bros Discovery, ya ha cerrado su nueva cúpula que será la encargada de guiar los primeros pasos de la firma liderada por David Ellison y con Ynon Kreiz como co-CEO.

En este sentido, Ellison y Kreiz han anunciado los nombres del nuevo equipo de liderazgo que reúne a altos ejecutivos de Paramount y Warner, buscando aprovechar la amplia experiencia en entretenimiento, tecnología y operaciones comerciales arraigada en ambas firmas.

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"Estos líderes aportan décadas de experiencia en la creación y gestión de franquicias emblemáticas, una visión creativa audaz y un compromiso compartido para lograr la misión declarada de la compañía: construir la empresa global de medios y entretenimiento de próxima generación, impulsada por la creatividad y la tecnología", reza un comunicado emitido por Paramount.

Andy Gordon, actual director de Estrategia y Director de Operaciones de Paramount y con una importante trayectoria en el sector bancario, será el presidente de Skydance, después de tener un papel clave como asesor para hacer realidad la operación.

Jean-Briac (JB) Perrette pasará a supervisar las divisiones de televisión y venta directa al consumidor como co-presidente y director de ambos negocios.

Por otro lado, Clasey se encargará de la división de streaming y venta directa al consumidor de Skydance y hasta ahora se desempeñaba como presidente y consejero delegado de HBO y Max. Desde 2016 ha supervisado la emisión y el desarrollo de series como 'The Pitt', 'El Caballero de los siete reinos', 'The White Lotus', 'The Last of Us', 'La Casa del Dragón' o 'Succesion'.

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George Cheeks liderará la división de televisión de Skydance, de nueva creación, con lo que será responsable de los tres estudios de televisión: Warner Bros Television Studios, CBS Studios and Paramount Television Studio, así como una extensa gama de televisiones como TNT, Discovery, Comedy Central, MTV y Nickelodeon.

Como director financiero, Skydance ha nombrado a Dennis Cinelli, quien ya ocupaba este puesto en Parmount, donde supervisará las funciones financieras globales de la compañía, incluyendo contabilidad, impuestos y relaciones con los inversores.

CNN Y CBS NO CAMBIAN

Las cadenas de televisión CNN y CBS, las dos 'joyas' televisivas de las empresas involucradas en la fusión, mantendrán a sus principales directivos y, aunque ambos tendrán que rendir cuentas ante Ellison y Kreiz, sus estructuras seguirán caminos diferenciados y tendrán independencia editorial, ante las alertas esgrimidas por un grupo de fiscales estatales.

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De esta manera, Mark Thompson continuará como director y presidente de CNN, cargo que ocupa desde 2023, después de ostentar los puestos de director del diario 'The NewYork Times' y de la cadena británica BBC.

De su lado, Bari Weiss se mantendrá como director de CBS News, así como director de 'The Free Press', medio de comunicación también en manos de Paramount.

ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

Skydance Motion Picture Group será la estructura encargada de supervisar los estudios cinematográficos de Paramount y Warner y estará liderada por Dana Goldberg y Josh Greenstein, quienes deberán cumplir el compromiso de estrenar más de 30 películas al año, tal y como acordaron con los fiscales.

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Por su parte, DC Studios continuará de manera independiente y serán James Gunn y Peter Safran los líderes de una de las franquicias de superhéroes más relevantes a nivel global con nombres como Superman, Batman, Aquaman o Linterna Verde.

"Estoy increíblemente orgulloso de presentar al equipo que liderará Skydance, un grupo que refleja la ambición detrás de esta histórica combinación. Juntos, Paramount yWarner Bros crearán un espacio centrado en la creatividad, con la envergadura, la imaginación y la tecnología necesarias para definir el entretenimiento de una generación", ha destacado el consejero delegado y presidente de Skydance, David Ellison.

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"Nuestros objetivos como equipo son establecer Skydance como el principal motor de contenidos de Hollywood y una plataforma para los narradores líderes del mundo", ha señalado el co-CEO de Skydance, Ynon Kreiz.

LA MEGAOPERACIÓN

Paramount Skydance adquirió en febrero Warner Bros a un precio de 31 dólares por acción y un importe total de 110.000 millones de dólares (97.495 millones de euros), después de mantener una pugna por la compañía con Netflix, que decidió retirar su oferta de compra por el conglomerado mediático y de entretenimiento al no querer igualar la última propuesta de Paramount.

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La fusión supone integrar a grandes activos del mundo de la comunicación y el entretenimiento, como las cadenas de televisión CNN y CBS, dos estudios cinematográficos, la plataforma de streaming HBO y otras cadenas de televisión por cable, entre ellas las enfocadas al público infantil y juvenil Nickelodeon y Cartoon Network. Además de franquicias y películas de éxito global como Harry Potter, Juego de Tronos, Star Trek o Misión Imposible.

Ante este contexto, un grupo de 12 fiscales estatales interpuso una demanda contra la transacción alegando que causaría "un daño sustancial a las salas de cine, las distribuidoras de cable básico y, en última instancia, al público de todo el país" al fusionar dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood y dos de los cinco principales propietarios de canales de televisión por cable, lo supuso paralizar la operación por varias semanas.

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Finalmente, la empresa y el grupo de fiscales dieron por resuelta la cuestión y Paramount decidió pisar el acelerador para dar por zanjada la fusión este martes 6 de octubre.