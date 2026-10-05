Mueren cinco personas y otras 50 resultan heridas en ataques aéreos rusos sobre la provincia de Járkov

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Las autoridades ucranianas han informado este lunes de la muerte de al menos cinco personas, además de otras 50 que han resultado heridas, como consecuencia de nuevos bombardeos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Járkov, una de las pocas del este del país que todavía continúa bajo administración de Kiev.

El alcalde de la capital homónima de la provincia Igor Terejov, ha lamentado la muerte de cinco personas en estos ataques que han caído en los distritos de Kiev y Slobodski, que ya fue objetivo de los ataques rusos en los últimos días.

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Por su parte, el gobernador, Oleg Sinegubov, ha ascendido el número de heridos hasta las 53, de los cuales una treintena han tenido que ser hospitalizados, según un último balance publicado en sus redes sociales.

"La destrucción es considerable", ha advertido Sinegubov, quien ha detallado que las fuerzas rusas han lanzado tres bombas guiadas con las que han dañado decenas de edificios residenciales y un área industrial. "La superficie total afectada por los incendios asciende a casi 15.000 metros cuadrados", ha señalado.

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Sinegubov ha explicado que los servicios de emergencias continúan con las operaciones de rescate y no ha descartado que pueda haber más personas atrapadas entre los escombros.

ATAQUES A UN CARGUERO CON TRIGO EN EL MAR NEGRO

Esta jornada, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado también un ataque ruso sobre un buque civil que transportaba trigo a su paso por aguas internacionales del mar Negro. "Un ataque atroz con dos drones" contra una embarcación que "pertenece a Turquía", ha subrayado el mandatario.

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Zelenski ha mencionado la muerte del capitán del barco, cuya tripulación era mayoritariamente de India y Azerbaiyán, de los cuales once han sido rescatados. "Rusia elige consistentemente el terror y el hundimiento de buques civiles en lugar de la navegación marítima normal", ha denunciado.

Asimismo, el presidente ucraniano ha reconocido las propuestas que otros muchos países han presentado para garantizar la seguridad y la libre circulación a través del mar Negro y ha remarcado nuevamente que "se necesita presión para restaurar la seguridad alimentaria global".

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