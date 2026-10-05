BT adquiere TalkTalk, en proceso de administración concursal, con un coste de 470 millones

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BT Group ha confirmado la adquisición de TalkTalk Telecommunications Limited y PlatformX Communications Limited, empresas que se encontraban en proceso de administración concursal de TalkTalk Group, libres de deuda, con un impacto total estimado en la liquidez del ejercicio fiscal 2027 de aproximadamente 400 millones de libras esterlinas (470 millones de euros), incluyendo tanto el precio de compra como otros gastos.

BT prevé que la transacción sea sometida a una revisión regulatoria en las próximas semanas. Mientras tanto, TalkTalk y BT operarán de forma independiente y seguirán compitiendo.

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"Con el tiempo, y mediante su integración en BT Group, la adquisición generará valor a medida que el negocio se estabilice y se materialicen las sinergias", ha indicado la operadora británica.

Durante los últimos 12 meses, TalkTalk registró pérdidas, así como ingresos de aproximadamente 1.200 millones de libras esterlinas (1.415 millones de euros). La plataforma cuenta con 1,5 millones de clientes minoristas y un millón de clientes mayoristas en todo el Reino Unido.

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"Esta es una situación verdaderamente sin precedentes, en la que millones de ciudadanos y empresas corrían peligro si TalkTalk hubiera quebrado", ha afirmado Allison Kirkby, consejera delegada de BT Group, para quien BT es "la columna vertebral digital del país" y la adquisición de TalkTalk es la única opción viable para mantener a millones de clientes conectados y con el apoyo necesario.

En este sentido, BT también ha confirmado que Clive Selley liderará, con efecto inmediato, la planificación de estabilización e integración de la adquisición, mientras que Martijn Blanken asumirá el cargo de Clive como CEO de BT International, además de ser el CEO designado de la propuesta de empresa conjunta internacional de BT con Verizon.

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Al mismo tiempo, BT ha vuelto a confirmar todas las métricas de perspectivas financieras para el ejercicio fiscal 2027 y los años siguientes, incluyendo el punto de inflexión del flujo de caja libre normalizado a aproximadamente 2.000 millones de libras esterlinas (2.353 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2027 y a aproximadamente 3.000 millones de libras esterlinas (3.529 millones de euros) al final de la década, excluyendo los efectos de esta transacción.