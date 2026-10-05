Andrés Mountbatten-Windsor lleva a la Policía a los tribunales por las órdenes de registro de febrero

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El antiguo príncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha presentado una demanda contra la Policía del Valle del Támesis en relación con las órdenes de registro usadas en febrero en dos de sus residencias, en el marco de la operación en la que fue detenido debido a sus lazos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Mientras continúa nuestra investigación sobre conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, estamos inmersos en procedimientos judiciales relacionados con órdenes obtenidas previamente del Tribunal Penal Central", ha dicho un portavoz de la Policía del Valle del Támesis en declaraciones concedidas a Europa Press.

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Así, ha manifestado que "dado que estos procedimientos legales están en marcha, sería inapropiado hacer más comentarios al respecto", después de que abogados de Mountbatten-Windsor presentaran la citada demanda sobre las órdenes de registro en Sandringham y una mansión en Windsor, según informó a primera hora de este lunes el diario británico 'The Telegraph'.

El expríncipe Andrés fue detenido en su casa de Sandringham a finales de febrero, un arresto que se produjo semanas después de que la Familia Real británica iniciara el proceso formal para retirar sus títulos y de que fuera expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, por el escándalo de Epstein.

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Tras ello, el jefe de la Policía de la región del Valle del Támesis, Oliver Wright, confirmó en mayo que se investigarían las acusaciones de conducta sexual inapropiada como parte de sus pesquisas contra el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, horas después de que el Gobierno británico haya publicado un lote de archivos relacionados con el nombramiento del exmiembro de la Realeza como enviado comercial en 2001.