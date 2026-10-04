Mathías Olivera sufre una lesión muscular y deja la selección uruguaya

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Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- El defensor uruguayo Mathías Olivera sufrió una lesión muscular con la selección de su país y abandonó la concentración antes del partido amistoso frente a India para adelantar su recuperación en el Nápoles italiano, su club actual.

Así lo confirmó este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que detalló que el futbolista sintió "una molestia en la zona inguinal" en el entrenamiento del viernes y posteriormente se le practicaron estudios que confirmaron la mencionada lesión.

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De esta forma, Uruguay afrontará ante India el tercer encuentro de fecha FIFA sin Olivera, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

En el caso de este último, se perderá el partido debido a que su pasaporte no contaba con hojas disponibles para colocar los sellos migratorios necesarios para ingresar el país.

Si bien las correspondientes Embajadas de Uruguay pudieron resolver esta situación tanto en Japón como en Corea del Sur, "los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación", explicó días atrás la AUF.

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En tanto, De Arrascaeta fue reemplazado en el amistoso ante Corea del Sur tras sufrir un fuerte traumatismo en un brazo luego de una caída y los estudios posteriores confirmaron una lesión ósea en la muñeca izquierda.

Este jueves, el centrocampista ofensivo fue operado con éxito de la fractura en la muñeca, según confirmó el brasileño Flamengo, y su recuperación llevará entre seis y ocho semanas.

Finalmente, Cáceres sufrió una molestia en el pubis que le impidió entrenarse con normalidad y fue liberado para retornar a España y reintegrarse a los trabajos del Celta.

India y Uruguay se pondrán cara a cara el próximo 6 de octubre en el estadio Vybk de Calcuta, en el que será segundo encuentro entre ambas selecciones, tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 1-3.

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En sus dos primeros amistosos de fecha FIFA, el conjunto sudamericano cayó por 3-1 ante Japón y goleó por 1-4 a Corea del Sur. India, por su parte, cayó por 0-4 ante Brasil. EFE