España mantendrá su Embajada en Kiev a pesar de las amenazas rusas

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La Embajada de España en Ucrania ha manifestado este domingo su intención de mantener su presencia en Kiev a pesar de las amenazas y advertencias proferidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

"La Convención de Viena y el Derecho Internacional Humanitario obligan a Rusia. Permanecemos en Kiev", ha publicado la Embajada en sus redes sociales.

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La legación diplomática ha explicado que han abordado la situación con otros jefes de misión destinados en Kiev con los que comparten la "preocupación" por las "amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso contra diplomáticos y extranjeros en Ucrania".

La Embajada española se alinea así con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, quien ha asegurado este domingo que seguirá en Kiev. "Nos quedamos. La delegación de la Unión Europea se queda", ha asegurado la diplomática eslovaca en sus redes sociales antes de avisar a Rusia que "amenazar a Europa no va a impedir su apoyo a Ucrania, y las amenazas solo sirven para recordarnos por qué este respaldo importa".

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Poco después, delegaciones individuales como Alemania y Polonia han garantizado que permanecerán en la capital ucraniana. "Amén. Nosotros nos quedamos", ha publicado el embajador alemán Boris Ruge en respuesta al mensaje de la diplomática de la UE. El Ministerio de Exteriores polaco también se ha sumado al rechazo a "las amenazas de Rusia, contrarias al principio del derecho Internacional".

AMENAZA RUSA

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha reiterado este sábado su llamamiento a los diplomáticos extranjeros destinados en Kiev a abandonar la capital ucraniana por el "riesgo mortal" que suponen los ataques rusos contra la ciudad.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso vuelve a emplazar a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas a no permanecer ni viajar a Ucrania. La responsabilidad de cualquier consecuencia adversa será únicamente de quienes elijan no atender esta advertencia", planteó Moscú en un comunicado.

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El mensaje insta asimismo a evitar las inmediaciones de las "instalaciones militares" ucranianas e insinúa que podrían ser atacadas "en respuesta a los atentados terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania" a las que acusa de atacar a la población civil y las infraestructuras rusas. "Algunos individuos están poniéndose en riesgo mortal a sí mismos a sabiendas", ha planteado.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación rusa siguen realizando ataques sistemáticos y continuos contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas", ha advertido Moscú.

Moscú recuerda que ya emitió una alerta al respecto el 25 de mayo, así como notas diplomáticas dirigidas a estos países y que varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza y la UE han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Ucrania.

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