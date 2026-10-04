El primer ministro francés fija 5 ejes de trabajo para aplacar las protestas estudiantiles

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París, 4 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este domingo que ha transmitido a sus ministros una "hoja de ruta" con cinco ejes de trabajo y decisiones que tomar antes del final del mes para intentar apaciguar las fuertes protestas estudiantiles en el país.

Bajo la coordinación del titular de Educación Nacional, Édouard Geffray, el trabajo se centrará en "los problemas de fondo", prometió Lecornu en un mensaje en X, como garantizar las clases, mejorar las instalaciones y organizar mejor las jornadas escolares.

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La hoja de ruta incluye hacer que las pruebas de acceso a la universidad sean más transparentes y dar seguimiento a las peticiones de los estudiantes.

El tratamiento de las ausencias largas (por ejemplo, por baja) y los puestos vacantes será prioritario, así como la renovación de instalaciones, un tema sobre el que convocó una reunión el martes con los presidentes de las regiones francesas.

Esa lista de prioridades busca responder a las principales reivindicaciones de los manifestantes, que comenzaron a movilizarse la semana pasada con bloqueos en los institutos que luego se extendieron a las universidades. Adquirieron, además, un creciente nivel de violencia.

"Los avances logrados deben continuar: el proyecto de presupuesto para 2027 prevé un incremento de 1.200 millones de euros adicionales para la Educación Nacional. Sin embargo, también debemos corregir con humildad aquello que sigue siendo insuficiente. El debate presupuestario parlamentario lo permitirá", aseveró Lecornu.

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Se comprometió a que antes de finales de octubre se presenten las primeras decisiones, con su correspondiente financiación y calendario, y a que el diálogo genere "cambios visibles en los institutos".

"Al mismo tiempo, no cederemos en nada ante la violencia: todo nuestro apoyo a los alumnos y al personal agredido, así como a los policías y guardias civiles heridos", puntualizó.

Lecornu avanzó que se va a acelerar el proyecto de ley que preparaba el Gobierno desde antes del verano para que los autores de desperfectos urbanos "asuman el coste de sus actos".

El primer ministro busca así anticiparse a una semana que de nuevo se prevé tensa, ya que los sindicatos estudiantiles, descontentos al menos hasta ahora con la respuesta del Gobierno, habían llamado a redoblar las protestas a partir del martes, con el apoyo de algunos sindicatos generales y de docentes.

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Este lunes está previsto que entre 400 y 500 centros educativos se mantengan cerrados total o parcialmente ante la previsión de nuevas protestas.

Desde el lunes pasado, según los cálculos del Ejecutivo, los incidentes en torno a la movilización estudiantil se saldaron con 5.000 arrestos y la jornada más complicada se vivió el jueves, con casi dos millares de detenciones. EFE