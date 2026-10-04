El Ejército iraní planea aumentar el alcance de sus misiles en medio de la guerra con EEUU

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Teherán, 4 oct (EFE).- El Ejército de Irán informó este domingo de un programa para aumentar el alcance y la velocidad de todo su arsenal de misiles, una decisión tomada como resultado de la guerra iniciada hace siete meses por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

“En la guerra llegamos a la conclusión de que sin duda tenemos que aumentar el alcance de nuestros misiles y actualmente estamos realizando esta tarea”, afirmó el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, en una entrevista con la agencia Fars.

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De acuerdo con el militar de alto mando, por el momento el Ejército ha trabajado de forma eficaz en la precisión de los misiles y las futuras generaciones de proyectiles que se incorporen a las Fuerzas Armadas “contarán con mayores capacidades en este ámbito”.

Akraminia aseguró que la decisión fue tomada después del inicio de la guerra el 28 de febrero y teniendo en cuenta que “el enemigo se encuentra a una distancia mayor” a las costas del país.

Las afirmaciones de Akraminia se producen después de que el general Yahya Rahim Safavi, asesor de asuntos militares del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, advirtiera que la República Islámica podría ampliar la guerra con EE.UU. hasta el océano Índico si es atacado de nuevo.

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Irán dispone de un amplio arsenal de misiles, muchos de ellos almacenados en instalaciones subterráneas, y, según datos oficiales iraníes, algunos de sus misiles balísticos, como el Seyil y las versiones avanzadas del Shahab-3, tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros.

En marzo el Reino Unido denunció que Irán atacó con misiles una base militar conjunta de su país con EE.UU. en la isla de Diego García, en el océano Índico, aunque Teherán lo negó.

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz. EFE

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