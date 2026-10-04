Dos detenidos por el linchamiento a un policía en las protestas estudiantiles en Francia

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París, 4 oct (EFE).- Dos personas fueron detenidas en Francia por ser sospechosas de haber participado en el linchamiento el pasado viernes a un policía de paisano en Belfort (este), durante las protestas estudiantiles que se vienen dando en el país desde la semana pasada.

Los dos individuos fueron detenidos en sus domicilios y quedaron bajo custodia policial, según fuentes de la Fiscalía de Belfort consultadas por el diario Le Parisien.

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El ataque, que motivó la apertura de una investigación por tentativa de asesinato, ocurrió cuando el policía, tras un agitado forcejeo para detener a un militante presuntamente violento, fue rodeado y pateado en la cabeza hasta perder el conocimiento.

El suceso fue grabado con teléfonos y sus imágenes circularon ampliamente por las redes sociales, lo que causó una fuerte conmoción en la opinión pública y en la clase política francesa, en medio de la escalada de violencia que experimentaron las protestas estudiantiles en la recta final de la semana.

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También se ha debatido, a la vista de las imágenes, si el policía inmovilizó a la persona que buscaba detener antes de la paliza sumergiéndole la cara en un arroyo, versión que la Fiscalía de Belfort desmiente.

La actual oleada de protestas estudiantiles comenzó por el deterioro de las condiciones en los centros educativos, incluida la falta de sustitución de los profesores ausentes, los problemas de mantenimiento de las instalaciones y condiciones en general consideradas deficientes por los estudiantes.

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Se tradujeron en bloqueos e incidentes en centenares de institutos por todo el país, crecientemente violentos, lo que ocasionó que desde el lunes pasado se hicieran un total de 5.000 arrestos.

Con la extensión de los bloqueos a las universidades, la jornada más negra fue la del jueves, con casi dos millares de detenciones.

Tras ese pico de tensión y con el Gobierno buscando negociar, el viernes -con unos 400 centros cerrados aplicando clases a distancia- el número de establecimientos afectados se redujo a 735, frente a los 1.050 de la víspera.

El Gobierno anunció el viernes medidas para tratar de apaciguar la movilización -como un plan para acelerar la sustitución de los profesores ausentes-, pero las promesas hasta la fecha han sido consideradas insuficientes por las organizaciones estudiantiles.

Esta han llamado a reintensificar las protestas desde el martes, con apoyo sindicatos generales como la CGT y del sector docente.