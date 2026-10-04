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Bolsonaro supera el 51% de votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil con más del 12% escrutado

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El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 51,09% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 12,45% del escrutinio.

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 40,71% de votos. Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

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Este resultado corresponde al escrutinio de 62.168 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.

La participación ha sido del 78,83%, según los datos oficiales del último boletín, que refleja un 1,56% de votos en blanco y un 2,4% de votos nulos.

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