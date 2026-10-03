Puerto Rico aspira a repetir un triunfo sobre Islas Caimán y acercarse al líder

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San Juan, 3 oct (EFE).- La selección masculina de fútbol de Puerto Rico aspira a ganar este domingo en su campo a la de Islas Caimán por segundo partido consecutivo para obtener más puntos y acercarse a su anhelada clasificación a la Zona A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La escuadra puertorriqueña venció a Islas Caimán en su primer encuentro el pasado jueves 3-0 con dos asistencias de Jeremy De León y un marcado de penalti en el minuto 93 por Leandro Antonetti, quien entró de suplente en la segunda mitad.

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Con ese triunfo, el 'Huracán Azul' mejoró su marca a 2-1 y seis puntos, ubicándose en el segundo puesto del grupo, detrás del invicto Guyana, con 3-0 y 9 tantos.

Además, con las tres anotaciones ante Islas Caimán, Puerto Rico suma 6 goles en sus primeros tres partidos de este torneo, mientras que Guyana cuenta con 8.

En el encuentro del jueves en la noche, unos 1.565 espectadores se reunieron en la cancha. Se espera que para el encuentro de este domingo acudan más por celebrarse al atardecer.

Allí mismo, Guyana aplastó el jueves 5-1 a Dominica para mantenerse en la cima de la tabla de la Zona B con sus 9 puntos, gracias a sus tres victorias en el torneo.

Dominica tiene un solo punto, al igual que Islas Caimán. El equipo caimanés es la única selección de las cuatro del grupo que aún no ha anotado en sus tres compromisos.

Luego de los cuatro partidos en agenda, se desconoce cuándo volverán a jugar las respectivas selecciones que buscan adelantar a la Liga A, aunque se prevé que lo hagan el año próximo.

La Liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición. EFE