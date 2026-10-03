El presidente de Alemania carga contra los extremismos políticos en el Día de la Unidad

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Berlín, 3 oct (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, cargó este sábado contra las fuerzas políticas extremistas porque ponen en peligro la libertad y la cohesión del país, según dijo en un discurso pronunciado en la norteña ciudad de Bremen con motivo del 36º Día de la Unidad de Alemania.

"Los votantes que se inclinan hacia los extremos reivindican en voz alta sus propios derechos, mientras que están dispuestos a poner en entredicho los derechos de los demás", dijo en una céntrica sala de conciertos de la ciudad-estado de Bremen.

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El jefe de Estado lamentó "una demagogia política insoportable de las fuerzas extremistas, que dan rienda suelta a su ansia de destrucción, se burlan de otras personas y las amenazan. Eso no solo pone en peligro la libertad y la democracia", sino también la "unidad interna", dijo.

"Los partidos populistas de todo tipo desestabilizan la democracia parlamentaria. Formar gobiernos estables resulta cada vez más difícil de unas elecciones a otras, al igual que gobernar, ya que los populistas y los extremistas son los que avivan los ánimos", abundó.

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"No debemos permitirlo", señaló Steinmeier, al aludir al auge de los extremismos.

El presidente criticó que desde los extremismos haya una actitud contraria a "las soluciones pragmáticas y a los compromisos".

Steinmeier habló en un contexto de auge de las fuerzas de los extremos del país centroeuropeo, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) logró en septiembre una victoria arrolladora en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, además de otro triunfo en la región nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania.

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También en septiembre ganó las elecciones en Berlín La Izquierda, partido cuyos críticos reprochan el antisemitismo de sectores de la que es la mayor formación izquierdista del Parlamento.

En este contexto, Steinmeier dijo que hace falta, "más que nunca, una política de gobierno reflexiva, constante, profesional, perseverante y competente", que no se olvide de abordar "las causas económicas y sociales más profundas de la incertidumbre". EFE