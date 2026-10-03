La Generalitat promociona en México la oferta turística de la Comunitat Valenciana

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La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, desarrollará del 5 al 8 de octubre una misión de promoción turística en Ciudad de México y Monterrey con el objetivo de posicionar la Comunitat Valenciana como destino mediterráneo de referencia y abrir nuevas oportunidades de comercialización, conectividad e inversión en el mercado mexicano.

La delegación estará encabezada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, acompañada por el director general de Turismo, Israel Martínez, y por representantes de Turisme Comunitat Valenciana, del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, del Ayuntamiento de València, de asociaciones empresariales y de entidades vinculadas a la oferta turística, cultural, gastronómica y de ocio de las tres provincias, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

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Entre las entidades de la Comunitat que se desplazarán a México, figuran la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Valencia Premium, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest) y el Palau de les Arts Reina Sofía.

Marián Cano ha señalado que "México es un mercado estratégico por su capacidad de gasto, su afinidad cultural con España y el interés de sus viajeros por la cultura, la gastronomía y las experiencias de calidad". En este sentido, ha destacado que la misión permitirá "mostrar una Comunitat Valenciana diversa, preparada para recibir visitantes durante todo el año y con una oferta premium competitiva".

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La acción se organiza en colaboración con la Oficina Española de Turismo en México, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la Cámara Española de Comercio en México, en el marco del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras.

ENCUENTROS PROFESIONALES EN CIUDAD DE MÉXICO Y MONTERREY

El lunes 5 de octubre se celebrará en Ciudad de México un 'workshop' profesional entre operadores turísticos mexicanos y empresas y destinos de la Comunitat Valenciana. La jornada incluirá reuniones de trabajo, una presentación institucional, una cata de vinos valencianos con maridaje dirigida por el sumiller Pedro Olivares y una degustación de arroces elaborada por cocineros valencianos.

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El martes 6 de octubre, la consellera mantendrá un encuentro con potenciales inversores y una reunión institucional con la Cámara Española de Comercio en México para presentar oportunidades turísticas y explorar nuevas vías de colaboración empresarial.

Ese mismo día tendrá lugar la Cena Sorolla, una velada inspirada en la luz, los sabores y la cultura mediterránea de la Comunitat Valenciana. El chef valenciano Jorge de Andrés presentará un menú creado a partir de la obra del pintor Joaquín Sorolla ante representantes institucionales, empresariales y profesionales del sector turístico.

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La misión concluirá el jueves 8 de octubre en Monterrey con un segundo 'workshop' profesional y una experiencia gastronómica dirigida a agencias de viajes, turoperadores y prescriptores de este importante polo emisor. El encuentro combinará reuniones B2B, presentación de destino, vinos valencianos y gastronomía.

UN MERCADO DE ELEVADO GASTO Y MARGEN DE CRECIMIENTO

Según datos de Turespaña, en 2025 los turistas mexicanos realizaron 1,022 millones de viajes a España y generaron un gasto de 2.981 millones de euros. En la Comunitat Valenciana, el gasto asociado a este mercado alcanzó los 50 millones de euros, alrededor del 1,7 por ciento del total registrado en España, lo que evidencia un amplio margen para incrementar la presencia del destino.

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El viajero mexicano que visita España muestra especial interés por la cultura y la gastronomía, al tiempo que crece su demanda de naturaleza, bienestar y experiencias menos masificadas. La misión incidirá también en la oferta de alojamiento de primer nivel, el turismo MICE, las propuestas culturales y de ocio, los eventos deportivos y las posibilidades de diseñar itinerarios que permitan descubrir las tres provincias.

Marián Cano ha subrayado que "esta acción busca transformar el interés por la Comunitat Valenciana en oportunidades reales de negocio para nuestras empresas y destinos". La agenda servirá además para estrechar la relación con operadores y aerolíneas y avanzar en la construcción de productos comercializables adaptados a un visitante de largo radio, interesado en experiencias singulares y con capacidad para viajar fuera de la temporada alta.

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