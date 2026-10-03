Autoridades de Donetsk informan de cortes de luz y agua por ataque de Kiev

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Moscú, 3 oct (EFE).- Las autoridades de Donetsk, región ucraniana anexionada por Rusia, informaron hoy de cortes de luz y agua por un ataque ucraniano producido anoche.

"Durante la noche, el enemigo volvió a atacar nuestras instalaciones energéticas. Lamentablemente, se han producido daños en la infraestructura: varios distritos de Donetsk y Makéyevka”, informó en redes sociales Andréi Chertov, uno de los dirigentes locales.

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Agregó que las autoridades se esforzarán para “restablecer el suministro eléctrico al mayor número posible de consumidores y a las estaciones de bombeo para poder abastecer de agua a los residentes según el horario establecido”.

“Se han desplegado equipos adicionales de reparación de emergencia", aseguró.

Según informó previamente en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la ciudad de Donetsk, "se ha atacado un lugar de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque", un "objetivo militar importante" donde se causaron daños.EFE

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