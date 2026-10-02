Terelu Campos, expectante ante su reencuentro con Belén Esteban: "Yo me enfrento bien, no tengo miedo"

02/10/2026 Terelu Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Una de las cosas que más expectación despierta de la entrevista que Belén Esteban dará esta noche en '¡De viernes!' en su regreso a Mediaset 3 años después del final de 'Sálvame' es su reencuentro con Terelu Campos tras el fin de su amistad por las duras críticas de la ex de Jesulín de Ubrique a Alejandra Rubio. Ataques a la influencer y a Carlo Costanzia que dolieron mucho a la presentadora, que tras romper su relación con su excompañera confesó que con ella había sido "mala persona", dejando claro que no quería saber nada de la 'patrona'.

Y mientras se especula con que Belén dará un paso al frente y pedirá perdón públicamente a la hija de María Teresa Campos -algo por lo que apuesta también Carmen Borrego- Terelu ha reaccionado a su inminente 'cara a cara' con su examiga.

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Volcada en su faceta de abuela de Carlo Jr -que en diciembre cumple 2 años- y de la pequeña Tessa -que nació el pasado 29 de agosto- la colaboradora ha acudido a la casa de Alejandra para ver a sus nietos y, muy sincera, ha reconocido que "no sé, cariño", si la 'princesa del pueblo' entonará el mea culpa y se disculpará con ella en '¡De Viernes!'.

Lo que sí ha dejado claro es que no tiene "ningún problema" con sentarse de nuevo en un plató con Belén, afirmando tajante que "todo se puede arreglar en esta vida" "menos la muerte".

"Yo me enfrento bien al programa, no tengo ningún problema. Ni miedo, ni nada, vamos. Y además más contenta de que esté, vamos" ha asegurado, confesando que no necesita un perdón público de la ex de Jesulín porque "eso ya son cosas que no hace falta, con la intimidad vale".

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Eso sí, ha lanzado una declaración de intenciones: "A mí lo que digan de mí me da igual. Yo entiendo que a cualquier madre le duela su hija que ha parido, a mí también me duele la mía que la he parido".