Junts presentará al PSOE una propuesta propia en vivienda este mismo viernes

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Junts presentará al PSOE una propuesta de propia en vivienda este viernes, que aseguran que ya está preparada, para que sirva de punto de partida "si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario".

Tal y como decidió este jueves por la noche la Ejecutiva Nacional del partido, el grupo parlamentario ha pedido al PSOE que retire los dos decretos en vivienda y vuelva a trabajar en un nuevo texto "con medidas efectivas para afrontar la grave crisis" de la vivienda, han informado los posconvergentes en un comunicado este viernes.

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Según Junts, su propuesta es "amplia y técnicamente solvente, que actúa con contundencia contra los fondos buitre y protege a todas las familias".

La formación exige una "condición previa" para negociar su decreto, que es la retirada de los decretos que este viernes se llevan a votación.

"Evitando así sus efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias", apuntan.