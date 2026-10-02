Julius Baer lanzará una recompra de acciones de hasta 637 millones

Guardar

El consejo de administración de Julius Baer Group, tras la aprobación regulatoria y en vista de la sólida posición de capital de la entidad, ha autorizado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de hasta 600 millones de francos suizos (637 millones de euros).

Se prevé que el programa se lance en las próximas semanas y se complete en el plazo de un año y su ejecución está sujeta a las condiciones del mercado. Las acciones serán adquiridas a través de una segunda línea de negociación en la Bolsa de Valores SIX de Suiza.

PUBLICIDAD

El anuncio de Julius Baer llega días después de que la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) diera por concluida su investigación sobre los préstamos concedidos por la entidad al magnate austriaco Rene Benko y por sus relaciones con clientes que involucran a dos ciudadanos rusos expuestos políticamente.

Asimismo, la firma de banca privada ha anunciado también este viernes una actualización de su política de distribución de capital, que abarca el pago de dividendos y la recompra de acciones.

De este modo, ha indicado que tiene previsto mantener un rango de pago de dividendos de entre el 40% y el 60% del beneficio neto atribuible a los accionistas según las NIIF, precisando que la ambición del grupo es distribuir un dividendo progresivo por acción, salvo circunstancias excepcionales.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha subrayado el compromiso de conservar una sólida posición de capital, con un ratio de capital CET1 objetivo del 15%.

"Si bien es importante aprender del pasado, ahora estamos plenamente centrados en el futuro y mantenemos nuestro compromiso con un crecimiento sostenible y de calidad", ha comentado Noel Quinn, presidente del consejo de administración de Julius Baer.