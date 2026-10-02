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Australia cierra su Embajada en Brasil por "seguridad" de cara a las elecciones

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Las autoridades australianas han informado este viernes de que han procedido al cierre de su Embajada en Brasil a tan solo dos días de que se celebren las elecciones generales alegando "motivos de seguridad".

"La Embajada de Australia en Brasilia permanecerá cerrada este 2 de octubre por motivos de seguridad", ha indicado en un comunicado la embajadora, Sophie Davies, que ha pedido asimismo evitar las inmediaciones de la legación diplomática estadounidense, que ha suspendido sus servicios consulares por la misma razón.

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En este sentido, ha pedido contactar con el Centro de Emergencia Consular en Canberra para cualquier "asistencia urgente". "Pedimos evitar también consulados y otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Brasil", ha apuntado.

La situación en la Embajada estadounidense, según fuentes cercanas al asunto, respondería a una posible amenaza de bomba en Brasilia, si bien este extremo no ha podido ser confirmado, mientras que las autoridades de la capital descartan cualquier amenaza de este tipo.

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La decisión de ambos países llega apenas dos días antes de unas elecciones en las que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a la reelección frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula parte, según varias encuestas ligeramente por delante de Bolsonaro en esta primera vuelta del domingo, con el 39% de los votos frente al 34% de su rival. Las elecciones serán las primeras desde las de 2022, que derivaron en la condena a prisión contra Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota en las urnas.

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