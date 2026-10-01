Irán denuncia que tres petroleros de Emiratos han tratado de cruzar Ormuz violando sus protocolos de navegación

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La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (conocida como PGSA, por sus siglas en inglés) ha denunciado este jueves que al menos tres petroleros con bandera de, o fletados por Emiratos Árabes Unidos han tratado de cruzar el estrecho de Ormuz violando sus protocolos de navegación.

"En los últimos días, varios petroleros han sido atacados en el estrecho de Ormuz, siendo los tres últimos propiedad de Emiratos Árabes Unidos o fletados por este país", ha señalado en un comunicado difundido por ISNA, Mehr y otras agencias de noticias iraníes.

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El organismo, creado el pasado mayo por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el citado paso, ha indicado asimismo que en los últimos dos meses los petroleros 'Mersin Prosperity', 'Al Ruwais' y 'Sinbad' han navegado en "repetidas ocasiones" por aguas de Ormuz y que figuran en la lista de Teherán de embarcaciones "infractoras" por incumplir sus protocolos de navegación.

Este mismo jueves, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de que un petrolero ha sido "alcanzado por proyectiles desconocidos" en aguas de Ormuz, provocando un incendio.

El organismo, vinculado a la Armada británico, ha emitido una advertencia de "ataque", aunque ha señalado que la tripulación se encuentra a salvo y hasta el momento se desconoce la "magnitud" de los daños materiales y el impacto medioambiental.