Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el mar frente a la costa este de Taiwán

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Taipéi, 30 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 se registró este miércoles en aguas frente a la costa oriental de Taiwán, sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales de relevancia en la isla, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) taiwanesa.

El temblor ocurrió a las 13:00 hora local (05:00 GMT) a unos 136 kilómetros al este de la ciudad oriental de Hualien, y tuvo una profundidad de 13,3 kilómetros, según datos recopilados por la CWA.

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El sismo se sintió en la práctica totalidad de la isla y tuvo su máxima intensidad (2 sobre 7) en los condados orientales de Hualien y Yilan, así como en los condados de Changhua, Chiayi y Yunlin, en la costa occidental.

A finales del año pasado, Yilan sufrió un temblor de magnitud 7,0 que provocó daños limitados y afectaciones puntuales al transporte.

Además, Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril de 2024 que provocó 19 muertos, más de un millar de heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio. EFE