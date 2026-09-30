Sale a la luz qué encontró la Policía en el registro a la casa de Verónica Hidalgo. Su marido, contra las cuerdas

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Después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la libertad provisional al apreciar riesgo de fuga para el marido de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González Santos, en prisión desde el pasado marzo acusado de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de una investigación relacionada con una trama de narcotráfico, siguen saliendo a la luz nuevas informaciones qué ponen contra las cuerdas al empresario a pesar de que la modelo está plenamente convencida de su inocencia e insiste en que su detención se debe a un error.

El programa 'Y ahora Sonsoles' ha revelado qué encontró la Policía en el registro de la vivienda en la que reside la pareja y su hija Leandra -de año y medio- en la capital el pasado marzo. Un operativo exhaustivo en el que los agentes hallaron 1.390 gramos de hachís ocultos en una bolsa verde en el congelador, aproximadamente 11.000 euros en metálico -repartidos en dos cantidades de 9.660 euros y 1.260 euros-, una colección de diez relojes de distintas marcas -algunos de ellos suizos de alta gama-, y diferentes documentos entre los que habría facturas y nóminas falsas que presuntamente eran para el líder de la organización.

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Un registro tras el que Juan Andrés fue detenido y trasladado a la prisión de Estremera VIII -donde continúa en prisión preventiva seis meses después a la espera de que concluya la investigación policial, que bajo secreto de sumario se ha ampliado 4 semanas más- y por el que Verónica no figura como investigada pese a lo encontrado en su domicilio.