Óscar Puente ensalza desde Estados Unidos la planificación pública en infraestructuras de España

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto en valor la planificación de las infraestructuras que hay en España, que considera que ha permitido al país psar "de una situación precaria a estar a la cabeza a nivel europeo", gracias también a la entrda en la Unión Europea.

Así lo ha defendido durnte su participación en la sesión 'Transport Delivers', dentro del LAC Transport Forum 2026, que se está celebrando actualmente en Miami y está impulsada por el Banco Iberoamericano de Desarrollo para mejorar la calidad, la transparencia y la competencia de las inversiones en transporte en América Latina y el Caribe.

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El ministro ha destacado que España ha desarrollado una metodología de planificación basada en la identificación de las necesidades de movilidad, la comparación de alternativas y la evaluación de resultados, con el objetivo de determinar cuál es la respuesta más eficiente y sostenible antes de abordar una actuación concreta.

"Eso ha permitido tener una relación coste-beneficio muy buena. Contamos con unas buenas infraestructuras y eso también se debe a que el coste ha sido en comparación muy inferior al de países en nuestro entorno", ha apuntado el ministro.

Asimismo, ha puesto en valor los instrumentos de evaluación económica y social utilizados en España, como los análisis coste-beneficio y multicriterio en determinadas actuaciones viarias o la metodología empleada por Adif, que integra dimensiones financieras y socioeconómicas junto con análisis de riesgos y sensibilidad.

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El ministro también ha resaltado que la Ley de Movilidad Sostenible consolida este enfoque mediante un marco estable de planificación, coordinación entre administraciones y evaluación.

Además, ha puesto como ejemplo la reciente aprobación del DORA III en el Consejo de Ministros, que establece una hoja de ruta para los próximos cinco años en aeropuertos, con la planificación de 13.000 millones de euros de inversiones.