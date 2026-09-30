Manuel Martos, su orgullo al hablar de su padre, Raphael: "Espero que nos toque un 5% de su energía"

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Aunque no será hasta el próximo 9 de octubre cuando se estrene en Netflix el esperadísimo biopic de Raphael, 'Aquel' -una serie biográfica de 8 capítulos que repasa los momentos más importantes de la vida personal y la meteórica carrera del icónico artista- ha sido este martes 29 de septiembre cuando ha tenido lugar en los madrileños cines Callao la première de este proyecto tan especial que descubriá el lado más personal y desconocido del de Linares.

Exultante, y muy emocionado, el cantante de 'Escándalo' ha asistido al estreno acompañado por su mujer, Natalia Figueroa; sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos; y sus 8 nietos: Carlos y Manuela, hijos de Alejandra y Álvaro Arenzana; Nicolás y Julia, hijso de Jacobo y Toni Acosta; y Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime, los benjamines de la casa, fruto del matrimonio de Manuel y Amelia Bono.

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"Una moche muy bonita, con ganas de celebrar. Muy orgullosos y muy contentos y felices con cómo ha quedado el biopic, que es espectacular, la verdad. Yo como espectador, puedo decir de verdad y recomendarlo que es muy bonito, y más allá de que te pueda gustar más o menos, seas fan o no, has seguido más la carrera de nuestro padre, es un biopic muy bien hecho, muy interesante y que espero que todo el mundo vea y espero que les guste a todo el mundo" ha expresado emocionado el hijo menor del artista.

A su lado, su hermano Jacobo, que ha explicado que "soy productor adjunto del biopic. He estado un poco pendiente del contenido, de parte del contenido, para que se contara, aparte de la versión, las memorias de mi padre, que fuera de una manera lo más objetiva posible. Algunas cosas ficcionarlas, otras no, estar un poco pendiente de todo eso, del casting, de los guiones pero sin condicionarlo en absoluto... Y nada, ha sido un proyecto muy bonito".

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"Yo creo que se está cerrando el círculo, y lo que queda todavía de carrera, pero es verdad que ha hecho muchas cosas, aparte de giras, discos, etc, películas. Estuvo el documental maravilloso hace unos años, y faltaba este biopic, hubo uno antes más en concreto de una parte de su vida, pero este ya resumiendo toda su carrera y toda su vida desde pequeño, y ya te digo, muy muy contentos" han reconocido, felices de que por fin su padre, uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, cuente con una serie biográfica.

Y eso que como ha asegurado Manuel con una sonrisa, a Raphael le queda cuerda para rato: "Está en un momento espectacular, está con su gira impresionante, que comenzó ya hace unos mesesen México y parte de Estados Unidos. Ahora se va a Latinoamérica otra vez, Argentina, Chile, Colombia, Perú, vuelve a España hasta diciembre en el Movistar Arena como siempre en Navidad y luego preparando nuevos proyectos también". "Es la realidad, no para, es lo que le gusta y los que estamos a su alrededor no lo sé, pero yo espero que nos toque un 5% de su energía" ha confesado divertido.

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Sin embargo, a pesar de sus 83 años y del bache que salud que sufrió a finales de 2024 cuando le diagnosticaron un linfoma cerebral con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, sus hijos no creen que deba bajar el ritmo porque "él es muy responsabe y sensato y ha entendido también... Ya no es la barbaridad de viajes de antes, pero sí hace unas giras espectaculares con sus descansos, él vocalmente está increíble y se encuentra bien, entonces, ¿por qué no? Y el público está ahí, que no le deja nunca". "Como él está estupendo y todos felices, pues que sigamos así durante mucho tiempo" han afirmado orgullosos.