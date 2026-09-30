Irán ejecuta a otras dos personas que participaron en las protestas de enero

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Teherán, 30 sep (EFE).- Irán ejecutó este miércoles a dos hombres detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero pasado, acusados de estar involucrados en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en la ciudad nororiental de Mashad, con lo que la cifra de manifestantes ejecutados asciende a al menos 31.

"Alí Hemati y Mayid Nikandish, dos de los implicados en los disturbios de enero que provocaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas encargadas de la seguridad en Mashad, fueron ahorcados esta madrugada", anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

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El medio indicó que las ejecuciones se llevaron a cabo después de que las condenas de los acusados fueran confirmadas por el Tribunal Supremo y "tras completarse los procedimientos legales".

Las autoridades iraníes identificaron a ambos como "activistas y líderes" de los disturbios ocurridos el 8 de enero en la zona de Tabarsi, en Mashad, y los acusaron de atacar comercios, incendiar un banco y otros bienes públicos y apuñalar a dos miembros de la milicia Basij, formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria.

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De acuerdo con Mizan, Hemati reconoció durante el proceso judicial haber participado junto a Nikandish en el ataque a un comercio y haber utilizado un cóctel molotov para incendiarlo, además de afirmar que apuñaló a uno de los miembros de los Basij.

Nikandish, por su parte, admitió haber portado un cuchillo, haber atacado un comercio y haber enviado al extranjero vídeos de las manifestaciones, según la Justicia iraní.

Con estas dos ejecuciones, la cifra de personas ahorcadas en relación con las protestas de enero asciende a al menos 31.

Las movilizaciones de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

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Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981. EFE