El cine reúne en Lisboa a la comunidad lusófona en el 30º aniversario de su creación

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Lisboa, 30 sep (EFE).- Películas de Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bisáu y otros países de habla portuguesa convertirán desde mañana jueves a Lisboa en escaparate de una comunidad cultural repartida por varios continentes, en una edición del festival FESTin marcada por los treinta años de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

La decimoséptima edición del Festival de Cine Itinerante de Lengua Portuguesa reunirá hasta el 11 de octubre unas sesenta películas entre ficción, documentales y cortometrajes, con historias atravesadas por cuestiones como las migraciones, la identidad, el racismo, la desigualdad, la memoria colonial y la crisis climática.

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El certamen busca así mostrar la diversidad de un espacio lusófono que reúne realidades muy diferentes de Europa, América, África y Asia, pero que comparte el portugués como lengua común.

La apertura será este jueves con la comedia brasileña “Verão da Lata”, de Santiago Dellape, inspirada en un episodio real ocurrido en Río de Janeiro a finales de los años ochenta, cuando miles de latas cargadas de marihuana aparecieron en las playas después de haber sido arrojadas al mar por traficantes.

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África tendrá una presencia destacada en la programación. Angola estará representada, entre otras producciones, por “Kahitu”, de Alberto Botelho, adaptación de la obra del escritor Uanhenga Xitu sobre un niño con discapacidad que crece en una sociedad marcada por las tradiciones, los mitos y las creencias sobrenaturales.

La identidad de Guinea-Bisáu centra, por su parte, el documental portugués “Mamã Guiné, A Alma da Guiné-Bissau”, de Filipe Traslatti y Maurício Franco, que utiliza los preparativos del carnaval Nturudu para retratar a una sociedad dividida entre distintas etnias y lenguas y el papel de la cultura como elemento de unidad nacional.

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El pasado colonial y las relaciones entre las sociedades de lengua portuguesa aparecen también en “Cartas Para…”, de Vânia Lima, construido a partir del intercambio de nueve cartas entre la escritora mozambiqueña Paulina Chiziane, la brasileña Elisa Lucinda y la portuguesa Raquel Lima, en una conversación transatlántica sobre racismo, machismo, xenofobia y el futuro del portugués.

La Amazonía llegará a Lisboa con “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta”, de Marco Altberg y Tainá De Luccas, en el que el líder indígena yanomami Davi Kopenawa reflexiona sobre las invasiones de territorios indígenas, la crisis climática y sus consecuencias para el futuro de la humanidad.

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El festival ampliará este año su mirada hacia la emergencia ambiental con FESTin Verde, una iniciativa vinculada al trigésimo aniversario de la CPLP que desde el 6 de octubre reunirá en la exposición “Verdes Plurais”, en la Casa Jardim da Estrela, a artistas procedentes de distintos países de la comunidad.

La muestra plantea la ecología desde la naturaleza y el paisaje, las relaciones entre personas y territorios, al tiempo que propone reflexionar sobre los desafíos y futuros compartidos por sociedades separadas geográficamente pero conectadas por siglos de historia.

Brasil tendrá un peso destacado en la recta final del FESTin. La cantante Fernanda Abreu estará en Lisboa para la proyección del documental “Fernanda Abreu - Da Lata 30 Anos”, mientras que el actor y director Miguel Falabella presentará “Querido Mundo”, película encargada de cerrar el certamen el 11 de octubre.

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La clausura incluirá además un homenaje al veterano actor brasileño Reginaldo Faria, en un festival que pretende utilizar el cine como puente entre las diferentes identidades, memorias y generaciones de los países que comparten la lengua portuguesa. EFE