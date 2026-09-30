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El BCIE reúne a representantes de la región para impulsar la transparencia como motor de desarrollo

PR Newswire

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CIUDAD DE GUATEMALA, 30 de septiembre de 2026

CIUDAD DE GUATEMALA, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La transparencia genera confianza, y la confianza es un activo para el desarrollo. Bajo esta premisa, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebró hoy el Foro Internacional "Transparencia como motor de desarrollo", primer Encuentro Regional del Banco sobre Innovación, Transparencia y Rendición de Cuentas. Desde el Palacio Nacional de la Cultura, el BCIE reunió a autoridades, organismos internacionales, academia, medios de comunicación y sociedad civil para impulsar una agenda regional sobre cómo los datos, la tecnología, la innovación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana pueden fortalecer las instituciones y generar mejores resultados para las personas.

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"La transparencia no se construye desde las instituciones hacia afuera; se construye con nuestros países, con la sociedad y con quienes esperan de nosotros resultados", afirmó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, durante la apertura del foro, que contó también con la participación de José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y Julio Enrique Flores Reyes, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala.

El foro reunió voces de reconocido liderazgo regional e internacional, entre ellas Willie Lora, periodista y exdirector de CNN; Alejandra Naser, especialista de la CEPAL; Pepe García, Coordinador para las Américas de Open Government Partnership; y Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional. La periodista internacional Glenda Umaña, ex presentadora de CNN, moderó el encuentro.

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Las distintas intervenciones coincidieron en una idea central: la transparencia debe ir más allá de publicar información y convertirse en una herramienta para generar evidencia, para mejorar decisiones y para abrir nuevas oportunidades de desarrollo. En este marco, se abordaron los desafíos y oportunidades de los datos abiertos, la inteligencia artificial, la transformación digital y una ciudadanía cada vez más activa. Además, el BCIE compartió los avances de su transformación hacia una institución más abierta, accesible y orientada a la rendición de cuentas, con una Política de Acceso a la Información fortalecida y nuevas herramientas digitales. Esta transformación forma parte de la Estrategia Institucional 2025–2029, que reconoce la transparencia como uno de sus cuatro pilares.

El encuentro concluyó con un llamado a convertir las ideas compartidas en acciones y a mantener abierto este espacio de intercambio regional. "No queremos que este foro termine cuando termine el evento. Queremos que sea el comienzo de una conversación regional", destacó Tulio del Cid, Director por Honduras y Presidente del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información del BCIE.

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Con este primer encuentro, el BCIE fortalece su papel como un espacio regional para conectar conocimiento, innovación y diálogo, y reafirma su compromiso de ser una Institución cada vez más abierta, cercana y orientada a generar confianza y mejores oportunidades de desarrollo.

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FUENTE BCIE