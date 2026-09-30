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El ala-pívot cubano Jasiel Rivero extiende su contrato temporal con el Valencia Basket hasta 2027

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El ala-pívot cubano Jasiel Rivero seguirá vinculado al Valencia Basket hasta final de temporada, tras alcanzar a un acuerdo con el club 'taronja' para extender su inicial contrato temporal, según comunicó este miércoles el actual campeón de la Liga Endesa.

Rivero, de 32 años, se unió a las filas de Xavi Albert el pasado agosto para reforzar las sesiones de entrenamientos ante las ausencias de los jugadores convocados por sus respectivas selecciones y, posteriormente, firmó un contrato temporal de un mes.

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Ahora, con el arranque de temporada y habiendo jugado una media de 16 minutos y registrado 8,3 créditos de valoración en los últimos tres encuentros, el cubano extiende su contrato temporal hasta el final de la presente campaña 2026-2027.

El jugador interior, contando con sus anteriores etapas en 2021 y 2023, suma 108 partidos como 'taronja'. En su primer año, sus números fueron de 10,8 puntos, 4 rebotes y 12,2 créditos de valoración y fue designado 'MVP' del mes en la Liga Endesa en dos ocasiones, en octubre y diciembre de 2022.

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