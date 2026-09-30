Diputados rusos reeligen por mayoría a Volodin como presidente de la Duma

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Moscú, 30 sep (EFE).- Los diputados rusos reeligieron este miércoles por mayoría a Viacheslav Volodin, figura muy cercana al Kremlin, como presidente de la Duma o cámara de diputados en la primera sesión de la novena legislatura.

De esta forma, Volodin, que asumió el cargo en 2016, se convierte en el primer jefe de la cámara baja del Parlamento ruso que ejercerá ese puesto en tres legislaturas consecutivas, superando los dos mandatos de Guennadi Selezniov (1996-2003) y Boris Grizlov (2003-2011).

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El candidato del partido del Kremlin, Rusia Unida, recibió más del 90 % de los votos, ya que logró el respaldo de 406 diputados, es decir, los de la formación oficialista y de varios partidos sistémicos: los liberales, ultranacionalistas y socialdemócratas.

Sólo votaron en contra 36 parlamentarios comunistas, que decidieron apoyar como candidato al puesto a uno de sus vicepresidentes, Dmitri Nóvikov.

Volodin, de 62 años y que trabajó entre 2011 y 2016 como subjefe de la Administración presidencial, fue elegido diputado en las pasadas elecciones parlamentarias con más del 82 % de los votos por la región de Sarátov.

En los últimos años la Duma ha aprobado toda clase de leyes represoras que inculcan los derechos fundamentales de los rusos, incluido aquellos que se han exiliado en el extranjero desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.

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La primera sesión de la cámara de diputados coincidió hoy con el cuarto aniversario de la anexión de cuatro regiones ucranianas, una de las cuales -Donetsk- el ejército ruso aún no controla en su totalidad.

Además del trabajo parlamentario, Volodin ha realizado en los últimos años viajes al extranjero a países aliados del Kremlin como Corea del Norte o Cuba.

La oposición democrática considera que la actual cámara baja carece de legitimidad debido a las numerosas irregularidades en favor del oficialismo detectadas durante la votación que tuvo lugar del 18 al 20 de septiembre.

Según Rusia Unida, 50 diputados de la nueva cámara son teóricamente veteranos de la guerra en Ucrania, pero no hay ningún parlamentario que se oponga abiertamente a la campaña militar, ya que el único partido pacifista, Yábloko, fue excluido de las papeletas por decisión del Tribunal Supremo.

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Ante la insistencia de los comunistas, el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó este lunes la revisión de los resultados en algunas regiones del país, en todas las cuales ganó Rusia Unida, que cuenta con 349 de los 450 escaños de la Duma.EFE

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