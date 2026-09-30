Amador Mohedano arremete contra Belén Esteban en defensa de Rosa Benito y su hija: "Creo que sí que es mala persona"

(Foto de ARCHIVO) ENTIERRO POR PEDRO RODRIGUEZ, DIRECTOR DE CUARZO Europa Press / Europa Press MUERTE.TELEVISIÓN.PROGRAMAS.PRESENTADORES.PERIODISTAS.TANATORIO.ENTIERRO 07/7/2012

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La guerra entre Belén Esteban y la familia Janeiro-Mohedano continúa sumando frentes. Después de las últimas declaraciones de Juls Janeiro y de la contundente respuesta de la colaboradora en su entrevista en '¡De viernes!', Rosa Benito ha vuelto a pronunciarse sobre quien fuera una de sus grandes amigas, asegurando que le hizo daño al "tocar" a su hija, Rosario Mohedano. La exmujer de Amador llegó a calificarla de "muy mala" y "envidiosa", mientras que su hija respaldó sus palabras y aseguró que a su madre "se la había que haber quitado de en medio mucho antes".

Ahora ha sido Amador Mohedano quien ha tomado la palabra en 'El verano se mueve' para defender tanto a Rosa como a su hija y recordar la estrecha relación que mantuvieron durante años con la de Paracuellos. "A lo mejor es un poquito exagerado, pero Rosa se ha matado por Belén Esteban. En mi casa todo el mundo la hemos cuidado", ha asegurado, recordando que él mismo acompañaba al padre de la colaboradora al hospital y que ella llegó a integrarse en su familia.

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En este sentido, el hermano de Rocío Jurado considera que no se habría comportado correctamente con ninguna de las dos. "Creo que no se portó bien ni con Rosa ni con mi hija", ha afirmado. Sobre su exmujer, ha destacado que, pese al distanciamiento actual, "si tiene que decir algo te lo dice" y que llegó a defenderla en numerosas ocasiones. También ha recordado que Rosa se alegraría incluso de que la colaboradora volviese a trabajar en Telecinco.

Amador también se ha referido al conflicto que, según su versión, se produjo entre Belén y Rosario durante un viaje a Italia. El también productor ha explicado que ambas se compraron ropa y que su hija le pidió a la colaboradora que le adelantara un pago con el compromiso de devolvérselo posteriormente en España. Según su relato, aquel episodio terminó provocando un enfrentamiento y, aunque el dinero fue finalmente devuelto, se produjeron unas palabras que considera especialmente graves.

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"Yo fui un poco manager. Yo fui manager de Belén un tiempo porque ella me lo pidió a mí", ha recordado antes de valorar la actitud de la colaboradora: "Belén es bruta y suelta unas cosas que no vienen a cuento". Para él, más que considerarla una "mala persona", el problema está en que habría hablado "de alguien que le ha tratado y cuidado de mala uva". Sin embargo, finalmente ha asegurado: "Creo que sí que es mala persona, porque yo la he tratado y la he visto cuando estaba casada con Fran, ya éramos amigos".

El enfrentamiento también le ha llevado a recordar la relación de Belén con Jesulín de Ubrique y a defender la versión del torero. "Jesulín siempre ha estado callado, es un tío de campo y un tío noble", ha afirmado, asegurando que, según lo que él ha vivido, el padre de Andrea Janeiro habría encontrado impedimentos cuando intentaba mantener contacto con su hija. Una versión que coincide con las recientes palabras de Rosa Benito, quien relató en 'Supervivientes All Stars' un episodio en el que el torero le mostró emocionado una fotografía de Andrea que llevaba en la cartera y aseguró que sentía pena porque "no se la dejaban ver".

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Además, el hermano de Rocío Jurado ha recuperado una vieja polémica relacionada con su etapa como representante de Belén. La colaboradora le habría acusado de adeudarle 6.000 euros por un asunto relacionado con una actuación en Tenerife. Él lo niega tajantemente y sostiene que recibió un talón nominativo de 15.000 euros destinado a ella y que se lo entregó personalmente. "Es de tener muy poca vergüenza decir que le debo 6.000 euros", ha sentenciado, recordando que, según su versión, tanto el Ayuntamiento de Tenerife como Rafael Amargo estaban al tanto de la operación.

En medio de este nuevo capítulo, Amador ha aprovechado para lanzar un consejo a la colaboradora coincidiendo con su regreso a Telecinco: "Yo le diría, Belén, ahora que vas a entrar otra vez en Telecinco, baja la guardia, cálmate, ten más raciocinio y no te enfrentes a esas cosas a la ligera". "Después de lo que ha pasado, lo que tiene que hacer es poner los pies en el suelo, más tranquila", ha concluido.

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