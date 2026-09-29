Zimbabue recurrirá a la siembra de nubes para mitigar la sequía por "El Superniño"

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Harare, 29 sep (EFE).- Zimbabue lanzará el próximo 1 de noviembre un programa nacional de siembra de nubes para estimular las precipitaciones durante la temporada de lluvias 2026-2027 y contrarrestar los efectos del fenómeno climático de "El Superniño", anunció este martes el Gobierno.

El ministro de Agricultura, Mecanización y Desarrollo de Recursos Hídricos de Zimbabue, Anxious Masuku, informó en una rueda de prensa en la capital de que la operación busca hacer frente a las proyecciones de sequía extrema tras las alertas emitidas por agencias meteorológicas internacionales.

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“Ante las advertencias sin precedentes sobre un ‘Superniño’ emitidas por las agencias climáticas globales, el Gobierno está intensificando las medidas de mitigación, incluida la siembra de nubes, para aumentar las probabilidades de precipitación”, declaró Masuku.

Para la operación se desplegarán tres aeronaves con bases en las ciudades de Harare, Bulawayo y Masvingo con el objetivo de cubrir todas las provincias del país.

Las previsiones climáticas apuntan a que el fenómeno provocará precipitaciones erráticas, sequías prolongadas y un aumento de las temperaturas de entre 2 y 4 °C por encima de las medias históricas tanto en Zimbabue como en el resto del África austral.

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El país ya sufrió una severa sequía inducida por El Niño en la temporada 2024-2025, que causó escasez de alimentos y llevó al presidente Emmerson Mnangagwa a declarar el estado de desastre nacional, medida que también adoptaron los gobiernos de Malaui y Zambia.

El Niño es una alteración de la dinámica atmosférica causada por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. Mientras en el sur del continente africano suele provocar intensas sequías, en el este del continente genera precipitaciones torrenciales. EFE