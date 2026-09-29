Agencias

Sateliot lanzará cinco nuevos satélites este jueves para reforzar su red IoT 5G NTN

Imagen C4AYOFQA65E35CVTPV5BFE37UQ
Guardar

Sateliot prevé lanzar este jueves cinco nuevos satélites para reforzar su red IoT 5G NTN y aumentar la frecuencia de conexión y la capacidad del servicio, informa en un comunicado este martes.

El lanzamiento será operado por SpaceX a bordo de Transporter-18, desde la Vandenberg Space Force Base, en California (Estados Unidos), a las 20.18 h de España.

PUBLICIDAD

Con esta misión, la compañía elevará a 11 el número de satélites lanzados desde su fundación y dará un nuevo paso en el despliegue comercial de una tecnología que ya ha sido validada.

Los nuevos satélites permitirán duplicar los pases diarios de media, por lo que se reducirá a la mitad el tiempo de revisita y se aumentarán las oportunidades de conexión.

Los nuevos satélites cuentan también con versiones mejoradas del ordenador central de a bordo y del sistema de control de orientación, que proporcionarán mayor estabilidad y facilitarán las maniobras en órbita, así como sistemas de memoria más resistentes a las condiciones del entorno espacial, especialmente a la radiación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HSBC estrena una solución digital que integra los servicios bancarios en los canales de clientes corporativos

HSBC estrena una solución digital que integra los servicios bancarios en los canales de clientes corporativos

ONG avisan de "fatales consecuencias" si se aprueba el decreto para acelerar las expulsiones de migrantes en Ceuta

ONG avisan de "fatales consecuencias" si se aprueba el decreto para acelerar las expulsiones de migrantes en Ceuta

Irán advierte de que atacará infraestructura en Oriente Próximo si "no se garantiza la seguridad" del país

Irán advierte de que atacará infraestructura en Oriente Próximo si "no se garantiza la seguridad" del país

Putin decreta un nuevo aumento del personal del Ejército ruso hasta los 1,55 millones de militares

Putin decreta un nuevo aumento del personal del Ejército ruso hasta los 1,55 millones de militares

AV. Oihane Hernández y Ainhoa Marín, novedades en la lista para los amistosos ante Estados Unidos

AV. Oihane Hernández y Ainhoa Marín, novedades en la lista para los amistosos ante Estados Unidos