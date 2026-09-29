Sateliot lanzará cinco nuevos satélites este jueves para reforzar su red IoT 5G NTN

Guardar

Sateliot prevé lanzar este jueves cinco nuevos satélites para reforzar su red IoT 5G NTN y aumentar la frecuencia de conexión y la capacidad del servicio, informa en un comunicado este martes.

El lanzamiento será operado por SpaceX a bordo de Transporter-18, desde la Vandenberg Space Force Base, en California (Estados Unidos), a las 20.18 h de España.

PUBLICIDAD

Con esta misión, la compañía elevará a 11 el número de satélites lanzados desde su fundación y dará un nuevo paso en el despliegue comercial de una tecnología que ya ha sido validada.

Los nuevos satélites permitirán duplicar los pases diarios de media, por lo que se reducirá a la mitad el tiempo de revisita y se aumentarán las oportunidades de conexión.

Los nuevos satélites cuentan también con versiones mejoradas del ordenador central de a bordo y del sistema de control de orientación, que proporcionarán mayor estabilidad y facilitarán las maniobras en órbita, así como sistemas de memoria más resistentes a las condiciones del entorno espacial, especialmente a la radiación.

PUBLICIDAD